Lobbach. (agdo) Keiner habe gedacht, dass die Bürgermeisterwahl so früh nach der letzten Wahl durchgeführt werden muss, sagte Bürgermeister Edgar Knecht in der Sitzung des Gemeinderats am Donnerstagabend, 27. Juli. Am wenigsten er selbst. Seine im Juni 2017 begonnene Amtszeit endet aufgrund seiner Leukämieerkrankung Ende November und damit knapp zwei Jahre vor Ablauf des Mandats.

Die