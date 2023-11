Lobbach. (agdo) Große Reden möchte er heute nicht schwingen, sagte Bürgermeisterstellvertreter Ludwig Christ in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats am Donnerstagabend im Rathaus. Die gebe es erst bei der offiziellen Verabschiedung von Bürgermeister Edgar Knecht am kommenden Donnerstag.

So ganz ohne Worte wollte man Knecht bei seiner letzten Gemeinderatssitzung aber nicht gehen