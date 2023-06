So wird die Kapelle "AM" zur Eröffnung am Kronenbrunnen aufspielen. Ferner soll der sonntägliche Vergleichskampf zwischen den Gemeinde- und Vereinsvertretern, der legendäre "Heisemer Zweikampf", wegen der Tiefbaumaßnahmen in der Hauptstraße jetzt im Bereich der Leutershausener Markthalle stattfinden.

Es gibt Straußwirtschaften, Musik, Gesang, Unterhaltung, Wettbewerbe, Flohmarkt und Kinderprogramm. In den zurückliegenden Tagen konnte das Programm für das Straßenfest final abgeschlossen werden. Es habe lediglich kleine Änderungen gegeben, wie Organisationschef Walter Scholl in einem Gespräch mit der RNZ mitteilte.

Fester Bestandteil ist der große Flohmarkt am Samstagvormittag. Wie in den zurückliegenden Jahren haben die teilnehmenden Vereine und Organisationen unter Cheforganisator Walter Scholl geplant und organisiert, damit es für die Jugend und das ältere Semester wieder ein fulminantes Fest geben kann.

Genau hier, in den Höfen und den alten Scheunen, in denen die Straußwirtschaften der Vereine und Organisationen untergebracht sind, sind Freude, Frohsinn, Gemütlichkeit und Geselligkeit zuhause. Dies soll auch in diesem Jahr so sein.

Hirschberg-Leutershausen. Am Wochenende, während das Partnerschaftsjubiläum läuft, startet der Aufbau für das "Heisemer Straßenfest" , das vom 30. Juni bis 2. Juli gefeiert wird. In diesem Jahr steigt es zum 45. Mal.

Von Walter Brand

Manche ältere Bürger können sich noch gut an das erste Straßenfest erinnern, das im Rahmen der 1100-Jahr-Feier erstmals stattfand. Bekanntlich ist der historische Ortskern mit Mittelgasse, Kreuzgasse, Martin-Stöhr-Straße und ein Teilstück der Hauptstraße der Schauplatz des Geschehens beim "Heisemer Straßenfest".

Für alle Beteiligten ist es immer wieder ein neuer logistischer Kraftakt, um die Straußwirtschaften einzurichten. In diesem Jahr sind insgesamt 13 Vereine und Gruppen mit dabei.

Info: Die RNZ verlost vier Verzehrgutscheine für das Straßenfest à zehn Euro. Einfach bis Sonntag, 25. Juni, 12 Uhr, folgende Frage beantworten: Wie beginnt das Straßenfest am Samstag? Die richtige Antwort mit vollständigem Namen per Mail an hirschberg@rnz.de schicken. Unter den richtigen Einsendungen wird gelost, die Gewinner werden per Mail benachrichtigt. Die Gutscheine der Gewinner können am Samstag, 1. Juli, ab 8.30 Uhr, an der Kasse der Sängereinheit in der Leutershausener Mittelgasse 1 abgeholt werden.

Das Programm

Freitag, 30. Juni

> 19 Uhr Auftakt: Sängereinheit 1864 im Hof des Gasthauses "Zur Rose", Ü30-Party Handball-Förderverein, Raiffeisenstraße 6, Live-Musik am Kronenbrunnen MGV 1884, Mittelgasse, Bier-Stand des FVL in der Raiffeisenstraße, Bierausschank bei den Pfadfindern, Rock im Hof Mestre, Kreuzgasse 16.

> 20 Uhr Liedvorträge vom MGV 1884, Mittelgasse/Kreuzgasse

Samstag, 1. Juli

> 8 Uhr Flohmarkt im alten Ortskern, Kaffee und Kuchen von der AWO und den Pfadfindern

> 11 Uhr Eröffnung mit der Kapelle AM am Kronenbrunnen.

> 12 bis 14 Uhr "Kinder-Olympiade" bei mehreren Vereinen

> 14 Uhr Start öffentliches Dart-Turnier, 1. DCH, Hauptstraße

> 18 Uhr Öffnung der Straußwirtschaften und Discos, alter Ortskern

Sonntag, 2. Juli

> 10 Uhr Ökumenischer Gottesdienst, Markthalle

> 11 Uhr Frühschoppen und Mittagstisch, Sängereinheit und MGV 1884, Bierstand beim FVL ist ebenfalls geöffnet.

> 11.15 Uhr Heisemer Zweikampf an der Markthalle

> Von Freitag bis Sonntag: Vergnügungspark, Raiffeisenstr. (wabra)