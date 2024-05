Hirschberg-Leutershausen. (dani) "Jedes Kind kann singen", ist sich Dominique Wigand sicher. Und das bereits in jungen Jahren. Deshalb soll es zukünftig einen Wichtelchor in der Evangelischen Kirchengemeinde Leutershausen geben, der bereits am heutigen Dienstag, 7. Mai, startet und der sich an Kinder im Alter zwischen zwei und vier Jahren richtet. Singen fördere die Entwicklung ganzheitlich, so Wigand, der bereits den Kinderchor "Ohrwürmer" sowie weitere Chöre im Kirchenbezirk leitet, darunter auch den Zwergenchor in Hemsbach mit der gleichen Altersgruppe: "Durchs Singen lernen die Kinder."

Es sei gut für die Stimmbildung, Aussprache und Sprachkenntnisse, aber auch für das Selbstbewusstsein und soziale sowie emotionale Fähigkeiten, erläutert Wigand. Ziel seien deshalb keine großen Auftritte, sondern die Singfreude anzuregen und die Stimme zu fördern. Spaß am gemeinsamen Singen und Musizieren, das sei es, was die Kinder erwartet. Die richtige Chorarbeit beginne dann mit fünf Jahren. Ziel sei es also auch, den gesanglichen Nachwuchs von Anfang an zu begeistern.

Musik und Bewegung, zwei elementare Fähigkeiten, wolle er mit seinem Angebot fördern, so Wiegand. Begleitet werde er hierbei von seiner Schnecken-Handpuppe Pianissimo, mit der er die kleinen Sängerinnen und Sänger spielerisch ermuntert, neue Lieder zu lernen und alte zu wiederholen. Das Singen verbinde er mit Stimmübungen und Bewegungen am Platz und im Raum, sowie kleinen Geschichten.

Er habe immer mal wieder Vierjährige in seinem Kinderchor gehabt, erzählte Wiegand, wie es zur Idee des Wichtelchors kam: "Denen war es oft zu wild mit den Großen." In einem kleineren Rahmen wolle er ihnen nun ermöglichen, ruhiger und gesitteter an die Musik herangeführt zu werden und die Freude daran zu entdecken.

Maximal 20 Kinder plant er zunächst für die Gruppe ein, die sich wöchentlich dienstags von 16 bis 16.30 Uhr im katholischen Gemeindehaus St. Martin trifft. Die ersten paar Proben sind mit Eltern, bevor die kleinen Wichtel ohne sie in die Welt der Töne abtauchen werden.

Info: Über eine Anmeldung würde sich Chorleiter Dominique Wigand freuen, gerne per E-Mail an Dominique.Wigand@kbz.ekiba.de