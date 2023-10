Der "lange Fritz" wird 80

Von Walter Brand

Hirschberg-Leutershausen. 39 Jahre lang gestaltete Fritz Bletzer, der am heutigen Mittwoch seinen 80. Geburtstag feiert, die Kommunalpolitik in Hirschberg engagiert mit. In dieser langen Zeit übernahm er 20 Jahre Verantwortung als Bürgermeisterstellvertreter, davon zwölf Jahre als Erster Stellvertreter.

Als Kandidat bei den Freien Wählern schaffte