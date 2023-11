Von Agnieszka Dorn

Leimen-St. Ilgen/Sandhausen. Gerade erst waren wegen Personalausfalls zahlreiche S-Bahnen nicht vom Neckargemünder Bahnhof abgefahren – am heutigen Donnerstag sorgte nun ein bundesweiter Streik bei der Deutschen Bahn für Ärger bei Pendlern und anderen Reisenden. Der Streik hatte am Mittwochabend begonnen und dauerte bis Donnerstagabend. Auch am Bahnhof St. Ilgen-Sandhausen waren etliche Fahrgäste davon betroffen: Sie hatten nichts von den angekündigten Ausfällen gewusst.

Ein Schienenersatzverkehr war nicht eingerichtet – wer zu seinem jeweiligen Ziel kommen wollte, musste auf den Bus umsteigen oder ließ sich von Kollegen per Auto abholen. Viel war am Donnerstagmorgen jedoch nicht los am Bahnhof: Die meisten Fahrgäste hatten sich wohl rechtzeitig informiert. Auch bei der angrenzenden Bushaltestelle war es ziemlich leer.

Der Bahnhof St. Ilgen/Sandhausen am Donnerstagmorgen: Die Bushaltestellen waren leer. Foto: A. Dorn

Gegen 6 Uhr seien einige Fahrgäste bei ihr im Kiosk erschienen und hätten gefragt, was los sei, erzählte Nicole Meister, die im Kiosk am Bahnhof arbeitet. Ausfällig oder wütend sei niemand gewesen – allerdings hätten einige Gäste überrascht und mitunter auch genervt reagiert, berichtet sie. Einige hätten auf diesen Schreck erst mal einen Kaffee im Kiosk getrunken beziehungsweise sich ein Heißgetränk mitgenommen – andere seien gleich nach draußen gegangen und hätten nach anderen Möglichkeiten geschaut, um an ihr jeweiliges Reiseziel zu gelangen.

Währenddessen informierte an den Bahnsteigen alle paar Minuten eine Lautsprecherdurchsage über den Streik und über die ausfallenden Verbindungen. "Wir bitten um Entschuldigung", war am Schluss der Durchsage zu hören. Sämtliche Regional- und S-Bahnen fielen aus.

Er warte auf die S 3 nach Heidelberg, erzählte Alexander Krauter. Er habe einen beruflichen Termin in Heidelberg und laut der Internetseite der Deutschen Bahn hätte die S 3 trotz Streiks um 8.33 Uhr fahren sollen – doch auch diese Bahn fiel aus. An der Informationstafel zwischen Bushaltestellen und Bahnhof auf der St. Ilgener Seite waren die entsprechenden Informationen angeschrieben.

Auch Tobias Reith wollte mit der Bahn nach Heidelberg und hatte gerade sein Fahrrad am Bahnhof abgestellt: Er habe schon am Mittwoch vom Streik gehört, sei sich aber nicht sicher gewesen, ob dieser auch die hiesige Region betreffe. Er werde wohl jetzt mit dem Bus nach Heidelberg fahren, sagte Reith.

Indes wartete Mihaela Iuzasco gegen 7.30 Uhr auf eine der S-Bahnen in Richtung Mannheim. Laut Inter­netinformation sollten die S-Bahnen fahren, Regionalzüge indes nicht. Zwei S-Bahnen seien bereits nicht gekommen, erzählte sie. Sie gehe davon aus, dass sich da auch in der nächsten Zeit nichts tue. Nun wusste sie nicht, wie sie zur Arbeit kommen sollte. Vom Streik habe sie erst am Bahnhof etwas erfahren.

Gestrandet sind auch die Schülerinnen Josephine und Vanessa, die mit dem Zug nach Heidelberg und dann zur Schule wollten – und nun etwas ratlos am Bahnhof standen. Sie würden wohl den Bus nehmen, sagten sie. Sie hätten nichts von dem Streik gewusst. Andere wartende Fahrgäste nannten die Tarifforderungen der Gewerkschaft überzogen und fanden es schade, dass stets die Fahrgäste die Leidtragenden seien.