Von Sabine Geschwill

Leimen/Nußloch/Sandhausen. Wer einen lieben Menschen verloren hat, ist voller Trauer. Viele verkriechen sich vor Kummer und Schmerz, würden am liebsten nicht mehr aus dem Haus gehen, brechen Kontakte ab und geben lieb gewordene Gewohnheiten auf. Einsamkeit ist kein guter Beistand für eine aktive und nachhaltige Trauerbewältigung.

Für den "Weg zurück ins Leben" braucht es qualifizierte Hilfe: Der als Verein eingetragene Ökumenische Hospizdienst Leimen-Nußloch-Sandhausen hat dafür vor einigen Jahren den Trauertreff "Die Quelle" als maßgeschneidertes Gesprächsangebot für die Begleitung durch Zeiten der Trauer initiiert. Neu ist das Format "Trauerge(h)spräch mit Hund".

Es wurde bisher schon einige Male in Anspruch genommen, weiß Karin Häußermann. Die ausgebildete Trauerbegleiterin und ihr Therapiebegleithund "Loki", ein vierjähriger Labradormischling mit leuchtenden Husky-Augen, kommen zum Einsatz, wenn Menschen sie um Hilfe bei der Trauerbewältigung bitten. Tiere können dabei sehr helfen. Vor allem Hunde haben ein feines Näschen dafür, wenn es Menschen schlecht geht. Und sie haben einen ausgeprägten Beschützerinstinkt.

Loki ist ein Paradebeispiel: Er bleibt treu an der Seite, ist aufmerksam, kann aufmuntern und sein Gegenüber bei Trauer und Schmerz auf andere Gedanken bringen. Das hat heilende Wirkung auf die Seele. Und nicht zuletzt: Er freut sich unbändig über Streicheleinheiten.

Häußermann ist ausgebildete Physiotherapeutin, absolviert gerade ein Psychologiestudium und eine Fortbildung für "Tiergestützte Interventionen". Für die ehrenamtliche Mitarbeit beim Hospizdienst in der "Trauerbegleitung" hat sie sich bewusst entschieden, um mit ihrem Fachwissen nah an den Menschen wirken und helfen zu können.

"Die Arbeit als Trauerbegleiterin macht mir sehr große Freude, und die Menschen wachsen einem sehr schnell ans Herz", sagt die 49-Jährige, die mit ihrem Mann und ihren vier Kindern in Nußloch lebt. Seit vergangenem Herbst bildet sie mit ihrem Mischlingshund Loki ein Tandem. Wenn ein "Trauerge(h)spräch mit Hund" gewünscht wird, ist entweder ein Hausbesuch möglich, oder es geht mit Trauerbegleiter und Vierbeiner in die Natur.

Der Rüde ist die Ruhe selbst, auch bei größtem Trubel. Eine wichtige Voraussetzung beim Einsatz in der Trauerbegleitung. Denn Angst machen, an Fremden hochspringen oder sonstige Unarten zeigen, sollte der Vierbeiner beim Hausbesuch oder beim gemeinsamen Spaziergang mit Trauernden auf keinen Fall. "Der Hund ist bei uns therapeutisches Element", verdeutlicht Häußermann.

"Er wirkt wie ein Eisbrecher. Über den Hund kommt man viel schneller ins Gespräch." Viele freuen sich, wenn sie den Hund streicheln, knuddeln oder ihm Leckerlis geben dürfen. "Fürsorge empfangen und geben, das tut Vier- und Zweibeinern gut", erklärt die Trauerbegleiterin. Ein Hund sei auch ein wunderbarer Zuhörer, dem man alles erzählen und seinen Gefühlen freien Lauf lassen könne.

Die Bewegung an der frischen Luft und die optischen Ein­drücke in der Natur hätten ebenfalls wohltuende Wirkung auf die Trauernden und würden in kleinen Schritten die Lebensfreude zurückbringen.

Die Arbeit des Vereins wird aus Spenden und Mitgliedsbeiträgen finanziert. Die Gruppentreffen sind kostenfrei und offen für alle – unabhängig von Alter, Konfession oder Wohnort. Die ausgebildeten Trauerbegleiter sind allesamt ehrenamtlich aktiv und an jedem zweiten Donnerstag eines Monats von 18.30 bis 20.30 Uhr in den Räumen des Hospizdienstes in der Leimener Kolpingstraße 5 als Ansprechpartner für Trauernde vor Ort.

Neben der stets von zwei Ehrenamtlichen geleiteten Trauergruppe gibt es bei Bedarf auch Einzelgespräche und Einzelbegleitung. Bei dem offenen Gruppenangebot des Trauertreffs sind immer zwei Trauerbegleiter im Einsatz. Das "Quelle"-Team besteht aktuell aus vier Trauerbegleitern. Fünf weitere sind gerade in Ausbildung. Sie werden das bestehende Team ab dem zweiten Halbjahr 2024 unterstützen.

Neben Häußermann gehört auch Stephanie Gieser zu diesen Ehrenamtlichen. Sie ist seit acht Jahren als Hospizbegleiterin beim Hospizdienst tätig. Ihre Ausbildung zur Trauerbegleiterin machte die 45-jährige Verwaltungswirtin vor sechs Jahren. Menschen in seelisch schweren Zeiten zu helfen, ihnen zuhören, deren Alltag wieder Struktur und den Trauernden neuen Lebensmut zu geben – all das ist ihr ein großes Herzensanliegen. "Trauer läuft nicht geradlinig ab, es gibt Höhen und Tiefen." Wichtig sei, dass man sich aufraffe, Hilfe annehme, um wieder aktiv am Leben teilzunehmen.

Wer die monatlichen Gruppentreffen besuche oder die Möglichkeit der Einzelbegleitung mit oder ohne Hund wähle, sei auf dem richtigen Weg, betont Gieser. Die Altersspanne der Angebotsnutzer reicht von Mitte 20 bis 80 Jahre und älter. Jeder darf so oft zum Trauertreff kommen, wie er möchte und wie es ihm guttut. Manche kommen nur drei Mal, andere bleiben drei Jahre.

Info: Der Ökumenische Hospizdienst Leimen-Nußloch-Sandhausen ist mit seinem Trauertreff "Die Quelle" in der Kolpingstraße 5 in Leimen zu finden. Bei Fragen steht Koordinatorin Anja Müller-Gieseking unter der Telefonnummer 06224/9289808 und per E-Mail an hospizdienst-leimen@web.de zur Verfügung.