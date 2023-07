Von Christoph Moll

Leimen/Nußloch. Sommerferienzeit ist Baustellenzeit – so auch in diesem Jahr. Die Sperrung der Neckartalbahnstrecke zwischen Neckargemünd und Eberbach ist dabei nicht die einzige Maßnahme in der Region.

Nicht nur Bahn-, sondern auch Autofahrer sind betroffen, wenn am kommenden Montag, 31. Juli, die umfangreiche und rund vier Millionen Euro teure Sanierung der Bundesstraße B3 zwischen Wiesloch und Heidelberg startet. Diese wird voraussichtlich bis Oktober dauern.

Die Sanierung beginnt im Abschnitt zwischen Wiesloch und Nußloch. Grafik: RNZ

Wie das für die Bundesstraße zuständige Regierungspräsidium in Karlsruhe mitteilte, wird die beschädigte Fahrbahn der B3 zwischen der Anschlussstelle Wiesloch-Nord (Parkstraße) und der Auffahrt auf die B535 bei Heidelberg Rohrbach-Süd saniert.

Auf einer Länge von rund acht Kilometern und einer Fläche von rund 120.000 Quadratmetern werden einzelne Schichten des Asphaltaufbaus erneuert. Dazu werden rund 30.000 Tonnen Asphalt abgefräst, anschließend wird die gleiche Menge Asphalt neu eingebaut.

"Mit der Erneuerung der Fahrbahn wird die Verkehrssicherheit gewährleistet und weitere Schäden am Straßenoberbau verhindert", teilte die Behörde mit. Um die Verkehrsbeeinträchtigungen zu reduzieren, wird in vier Bauphasen gearbeitet.

Die erste Bauphase startet am kommenden Montag und dauert rund zwei Wochen. Diese betrifft den Abschnitt zwischen den Anschlussstellen Wiesloch-Nord und St. Ilgen/Nußloch (Massengasse). Die B3 wird halbseitig gesperrt. Betroffen ist die Fahrspur Richtung Heidelberg, der Verkehr Richtung Süden kann weiter fließen.

Der Verkehr Richtung Heidelberg wird ab der Anschlussstelle Wiesloch-Süd über die L 598 in Richtung Heidelberg umgeleitet – die entsprechende Strecke wird laut Regierungspräsidium ausgeschildert.

An den Anschlussstellen Wiesloch-Nord, Nußloch und St. Ilgen/Nußloch sind nur noch das Auffahren auf die B3 in Fahrtrichtung Bruchsal sowie die Abfahrt von der B3 von Heidelberg kommend möglich.

Im zweiten Bauabschnitt wird der restliche Teil der Fahrspur Richtung Heidelberg zwischen der Anschlussstelle St. Ilgen/Nußloch und der B535 bei Heidelberg Rohrbach-Süd saniert.

Im dritten und vierten Bauabschnitt wird die westliche Fahrbahnhälfte in Fahrtrichtung Wiesloch saniert. Details sind noch nicht bekannt – auch weil die Asphaltarbeiten stark witterungsabhängig sind.