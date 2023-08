Leimen/Neckargemünd. (luw) Bei der einen Sperrung machten nicht alle Autofahrer mit, die andere ließ noch etwas auf sich warten: So lässt sich die Lage am Montagmorgen in Leimen und Neckargemünd beschreiben.

Denn in Leimen ist wie angekündigt seit Montag der Parkplatz am Rathaus dicht. Grund ist der Beginn der Bauarbeiten für das Mammutprojekt "Treffpunkt Leimen". "Gegen 7 Uhr standen noch zwei oder drei Fahrzeuge da, aber die wurden mittlerweile von den jeweiligen Besitzern weggefahren", berichtete Stadtsprecher Michael Ullrich auf RNZ-Nachfrage. Für mehr Ärger sorgte derweil die ebenfalls baustellenbedingte Umwandlung der Rathausstraße in eine Einbahnstraße: "Allein innerhalb von 15 Minuten habe ich bestimmt ein halbes Dutzend Autos gesehen, die in die falsche Richtung gefahren sind", so Ullrich.

Die Verwaltung habe zwar frühzeitig auf diese Änderung hingewiesen. "Aber es gibt immer noch Menschen, die die Schilder ignorieren." Dies sei aber zu erwarten gewesen und im Rathaus hoffe man darauf, dass sich die Situation in den nächsten Tagen verbessere.

In Neckargemünd war derweil eine Sperrung in der Dilsberger Straße auf diese Woche verschoben worden. Ab Montag sollte nun die Fahrspur in Richtung Altstadt zwischen Eisenbahnbrücke und Julius-Menzer-Straße gesperrt werden, weil hier Kabelarbeiten anstehen. Doch der Berufsverkehr konnte die Stelle noch uneingeschränkt passieren, lediglich die Baken standen schon am Straßenrand. Eine Rathaussprecherin sagte auf Nachfrage, dass die Einrichtung der Sperrung für 10 Uhr geplant gewesen sei. Die Bauzeit sei bis 18. August vorgesehen.