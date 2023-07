Eppelheim/Leimen. (lesa) Die Tage für die Feuerwehren rund um Heidelberg sind derzeit alles andere als ruhig. Nach dem Brand von sieben Hektar Ackergelände am Montag in Eppelheim musste die dortige Wehr am Dienstag zu einem weiteren Großeinsatz ausrücken – während in Leimen ein weiteres Feld brannte.

> In Eppelheim brach am Dienstag gegen 16 Uhr in einem Haus in der Seestraße Feuer aus – laut Polizeisprecher Philipp Kiefner in einem Schlafzimmer im Erdgeschoss. Feuerwehrkommandant Christoph Horsch berichtete, dass die Flammen sich schnell auf den Rest der Wohnung ausbreiteten. Ein Mann – laut Polizei ein 21-Jähriger – habe sich auf den Balkon retten können, von dem die Feuerwehr ihn rettete.

Erst nachdem das Gebäude geräumt war, in dem sich noch eine Frau und ein Kind befanden, konnten sich die Einsatzkräfte auf die Löscharbeiten konzentrieren. Diese waren inzwischen wegen einer Durchzündung, die die Scheiben hatte bersten lassen, auch unterm Dach erforderlich. Im Einsatz war laut Horsch nahezu jene Truppe, die kaum 24 Stunden zuvor gegen den Feldbrand gekämpft hatte: Neben den Eppelheimern die Plankstadter, die Brühler, die Oftersheimer und die Heidelberger Wehr – insgesamt rund 60 Mann. Bis 20.30 Uhr dauerten die Löscharbeiten an.

Die drei Bewohner wurden laut Polizei durch Rauchgas leicht verletzt. Auch drei Feuerwehrleute wurden zwischenzeitlich medizinisch betreut. Traurig: Eine Katze wurde zwar aus dem brennenden Haus gerettet, starb aber später. Das Haus ist vorübergehend nicht bewohnbar. Die Bewohner kamen laut Horsch weitgehend privat unter, eine Person wurde von der Gemeinde untergebracht. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf 100.000 Euro. Die Brandursache ist noch nicht bekannt.

> In Leimen-St. Ilgen brannten am Dienstag um kurz nach 16 Uhr rund 1,5 Hektar Stoppelacker nahe des Klärwerks. Als die Feuerwehr mit 23 Einsatzkräften eintraf, war das Schlimmste laut Kommandant Jochen Michels aber vorbei: "Zwei Landwirte hatten schon eine Schneise gezogen", sagte Michels. "Das hat geholfen, dass das Feuer sich nicht ausbreitet."

Das Augenmerk galt dann den Glutnestern. "Kurz stand noch im Raum, ob die Bahnlinie wegen Rauchs gesperrt werden muss", so Michels. In Absprache mit den Notfallmanagern der Deutschen Bahn habe man aber davon abgesehen. Gegen 18 Uhr waren die Löscharbeiten zu Ende – auch wenn die Feuerwehr gegen 22 Uhr nochmals wegen Qualms gerufen wurde.

Auch hier ist die Brandursache unklar, aber Michels versichert: Die Wehr ist für derartige Brände geschult und ausgerüstet.