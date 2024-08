Leimen. (luw) Nachdem ein Lastwagen wie berichtet am Donnerstag in der Wingertstraße festgesteckt hatte, hat die Polizei nun weitere Details zum Vorfall bekannt gegeben. Demnach stieß der Lastwagen mit der rechten Seite gegen eine Hauswand, die dadurch "stark beschädigt" wurde. Die Höhe des Sachschadens sei jedoch nicht bekannt, heißt es weiter.

Demnach war der Fahrer 22 Jahre alt. Laut Polizei "unterschätzte der junge Fahrzeugführer die enge Straßenführung", indem er in die Wingertstraße fuhr, um von dort in die Nußlocher Straße abzubiegen. Dies gelang jedoch aufgrund der Maße des Lastwagens nicht. Daher wurde bekanntlich ein anderer Fahrer gerufen, der das Fahrzeug mit Anhänger mühsam rückwärts wieder bergauf an den Straßenbeginn manövrierte.

Update: Freitag, 2. August 2024, 19.22 Uhr

Lastwagen bog falsch ab und steckte fest

Leimen. (luw) Was reinpasst, kommt auch wieder raus? Zwischenzeitlich dürfte man am Donnerstagmittag am Wahrheitsgehalt dieser Redewendung gezweifelt haben. Doch letztlich schaffte es ein eigens herbeigerufener Fahrer nach zwei Stunden, den nahezu feststeckenden Lkw mit Anhänger über knapp 300 Meter im Rückwärtsgang bergauf wieder an den Beginn der Wingertstraße zu bugsieren.

Weil der ursprünglich eingesetzte Lkw-Fahrer offenbar seinem Navigationssystem zu sehr vertraut hatte, war dieser die Straße hinuntergefahren, um vor dem beabsichtigten Abbiegen in die Nußlocher Straße zu merken: Das passt nicht – zu eng.

Dabei wurde laut Ordnungsamtsleiter Sebastian Pscholka die Fassade beziehungsweise das Fenster eines Wohnhauses beschädigt. Der in der Nähe wohnende Altstadtrat Wolfgang Müller berichtete gegenüber der RNZ von einem "Fiasko", das sich bestens in die aufgrund der Baustelle im Stadtzentrum sich verschärfende Parksituation in dieser Gegend einfüge: Größere Fahrzeuge wie etwa auch jene der AVR haben zunehmend Probleme in den engen Straßen, die beispielsweise zur Nußlocher Straße hinführen.

Doch Pscholka stellte nun klar, dass dieser Vorfall vom Donnerstag nichts mit parkenden Autos zu tun habe: "Der Fahrer wurde wohl trotz Lkw-Navigationssystem in die falsche Straße geführt." In der Folge sperrten seine Mitarbeiter vom Amt, die Pscholka ausdrücklich für ihren Einsatz lobte, vorübergehend betroffene Seitenstraßen ab: So wurde verhindert, dass ein weiteres Fahrzeug das "Rückwärts-Manöver" des Lkw störte. Nach der Fahrt "millimeterweise" im Rückwärtsgang war das Fahrzeug dann wieder auf einer breiteren Straße unterwegs.