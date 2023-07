Privatspenden hätten sich nach Hilferufen – etwa in der RNZ – verstetigt, könnten das aber nicht auffangen. Am Donnerstag sind die Regale für die frischen Lebensmittel nur halb gefüllt. Auch im Verkaufsraum klaffen Lücken zwischen Kokosmilch, Brot und Konserven.

Die Kundenzahlen waren infolge von Flucht und allgemeiner Teuerung zuletzt steigend. Die gespendeten Waren wurden dagegen weniger. Angebote in Supermärkten, bei denen nicht mehr ganz frische Lebensmittel verkauft werden, nehmen den Tafeln ihr "Futter". Was noch bei den Tafeln ankomme und für zehn bis 30 Prozent des Ladenpreises verkauft wird, sei qualitativ oft nicht mehr gut. "Manchmal hat man das Gefühl, die Märkte sparen sich durch uns einfach die Entsorgung", sagt eine Helferin.

Leimen-St. Ilgen. Mehr Kunden, weniger Essen: Seit Monaten ächzen die Tafeln unter den Folgen von Ukraine-Krieg, Inflation und der Corona-Pandemie. Auch die Einrichtung in Leimen-St. Ilgen stand mehrfach vor dem Kollaps. Die RNZ hat am Donnerstag die Einrichtung im St. Ilgener Mörikeweg besucht.

Von Sabrina Lehr

> Die Lage: "Wir haben traurige Tage hinter uns, in denen wir fast nichts gekriegt haben", empfängt Tafel-Chefin Sabine Kuhn die RNZ. Über 80 Inhaber von "Tafelkarten" seien derzeit zum Einkauf berechtigt. Eine Zahl, die nur auf den ersten Blick gering erscheinen kann. Denn pro Familie wird nur eine Karte ausgegeben. Und diese sind bis zu elf Mitglieder stark, wie Kuhn weiß.

Privatspenden hätten sich nach Hilferufen – etwa in der RNZ – verstetigt, könnten das aber nicht auffangen. Am Donnerstag sind die Regale für die frischen Lebensmittel nur halb gefüllt. Auch im Verkaufsraum klaffen Lücken zwischen Kokosmilch, Brot und Konserven.

> Die Organisation: Obwohl die Tafel erst um 12.30 Uhr öffnet, haben die sechs Mitarbeiter um 8 Uhr mit der Arbeit begonnen. Lebensmittel wurden sortiert, geputzt und eingeräumt. Ein großer Ansturm droht laut Kuhn aber nicht: Voll wird es erst gegen Monatsende, wenn das Geld der Kunden knapp wird.

Dennoch hat sich vor dem Laden vor Öffnung eine Schlange gebildet. Auch auf den umliegenden Sitzgelegenheiten warten Menschen, die Kuhn als Kunden identifiziert. Das hat einen Grund: Die Kunden sind zwar in drei Gruppen eingeteilt, deren Einkaufsreihenfolge Woche für Woche wechselt.

Aber innerhalb der Gruppen gilt: Wer zuerst da ist, darf als Erster rein und bekommt folglich die besten Waren. Nutznießerin dieser Regelung ist an diesem Donnerstag eine ältere Dame, die frische Lebensmittel und Hygieneartikel einkauft. Die Schattenseite bekommt gegen Ende ihrer "Schicht" eine junge Mutter mit Kind zu spüren, die nachfragt, ob "noch etwas da ist".

Trotz Beschränkung bei der Ausgabe von Obst und Gemüse stehen nur noch wenige befüllte Kisten auf dem Verkaufstresen. Sie muss sich am Ende mit einigen Paprika und Pfirsichen begnügen.

> Der Einkauf: Der Aufenthalt der Kunden in den Verkaufsräumen dauert wahrnehmbar länger als in einem Supermarkt. Lebensmittel werden befühlt und gedreht, wandern erst nach Bedenkpause und Blick aufs Preisschild in den Korb. Rückfragen an die Mitarbeiter, ob dieses oder jenes da sei, sind die Regel. "Man kann hier nicht mit einem Einkaufszettel kommen, sondern muss flexibel sein", sagt Sabine Kuhn, während sie die Frage einer Kundin nach Milch verneint.

"Das sind dann die Momente, die wehtun", gesteht sie. Eine Frau, die schon länger zum Kundenstamm gehört, erklärt deshalb, dass sie stets als erstes zum Obst und Gemüse geht, dann zum Joghurt, "weil die Kinder den mögen".

> Die Kundschaft ist gemischt: Neben Geflüchteten zählen Rentner, Alleinerziehende und Geringverdiener dazu. Männer und Frauen stehen in der Schlange, Junge und Alte. Manche sind neu bei der Tafel. Andere, so Kuhn, kamen schon, als sie selbst ihre Arbeit aufnahm. Unter den Kunden erkennt sie Vorlieben: Die Ukrainer kauften gerne Haferflocken und Süßes wie Marmelade, während bei Menschen aus dem arabischen Raum wichtig sei, dass die Lebensmittel "halal" sind.

Kartoffeln, Bananen und Zwiebeln seien bei allen beliebt, wobei es Letztere selten gibt. Auch Trauben und Pfirsiche scheinen begehrt zu sein – nach rund eineinhalb Stunden sind die Früchte beim RNZ-Besuch so gut wie ausverkauft. Schwieriger sei es mit Kohl, mit dem laut den Mitarbeitern viele Kunden nichts anzufangen wüssten.

> Die Mitarbeiter der Tafel in St. Ilgen setzen sich aus Haupt- und Ehrenamtlichen zwischen 19 und 79 Jahren zusammen – mit verschiedenen Motivationen. Der junge Mann an der Kasse, der die Ausweise der Kunden prüft, ist bei der Tafel angestellt.

Dass er freiwillig mitarbeitet, sagt der 27-jährige Nico. Gekommen sei er einst, um Arbeitsstunden abzuleisten. Geblieben ist er, weil er die Menschen ins Herz geschlossen hat, die sich überschwänglich bei den Tafel-Mitarbeitern bedanken.

Andere Mitarbeiter wie der 62-jährige Kasem, der unter anderem für die arabische, türkische und persische Kundschaft dolmetscht, arbeiten bereits seit Jahren mit, kennen die meisten Kunden persönlich. "Wir sind eine große Tafel-Familie", sagt Sabine Kuhn. Und ihr Kollege, der gerade einer Dame beim Tragen ihrer schweren Tüte hilft, bringt auf den Punkt, was alle antreibt: "Wir lassen niemanden hungrig nach Hause gehen."