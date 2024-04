Leimen-St. Ilgen. (lew) RNZ-Leser Gerhard Erles darf sich auf die Schultern klopfen. Dank seines Hinweises gibt es nun Verkehrsspiegel an der Bahnunterführung nahe des Diljemer Waldsees am Radweg zwischen Walldorf und Nußloch.

Erles hatte sich Anfang des Jahres mit einem Foto aus der Unterführung an die RNZ gewandt und aufgrund der schwierigen Einsehbarkeit festgestellt: "Ein Spiegel für die Einsicht von links und rechts kommend wäre sehr hilfreich."

Die Leimener Straßenverkehrsbehörde prüfte den Hinweis des RNZ-Lesers aus Nußloch. Sie erteilte dann noch im Januar eine verkehrsrechtliche Anordnung für die Anbringung der von Erles an dieser Stelle vorgeschlagenen Spiegel.

Einzig: Bis weit in den April hinein tat sich nichts, was auch Erles irritierte. Doch wie so häufig ist es auch hier so: Was lange währt, wird endlich gut. Leimens Stadtsprecher Michael Ullrich konnte jetzt die Installation der Verkehrsspiegel bestätigen – und schickte zum Beweis auch gleich ein Foto mit.

Indes hatte Ullrich schon im Januar darauf hingewiesen, dass "man solche Spiegel nicht einfach im nächsten Baumarkt kaufen kann". Mit einer etwas längeren Wartezeit sei also zu rechnen gewesen.

Den Stadtwerken Leimen, die sich um die Installation der Spiegel kümmerten, war nun der Dank von RNZ-Leser Erles gewiss: "Super erledigt, danke", freute sich der Nußlocher. Wohl auch im Namen der zahlreichen Radfahrer – und auch Fußgänger –, die hier tagtäglich unterwegs sind. Für sie ist das Passieren dieses Bereichs nun deutlich sicherer geworden. Denn die zwei neuen Spiegel erlauben sowohl eine Aussicht aus der Unterführung als auch eine Einsicht in diese.