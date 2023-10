Leimen. (luw) Die Bauarbeiten an den Wasserleitungen und der Asphaltdecke in der Landesstraße L594 beziehungsweise Rohrbacher Straße haben wie angekündigt an diesem Montag begonnen. Daher wurde eine Sperrung eingerichtet, die einige Umleitungen mit sich bringt. Laut Stadtverwaltung dauern die Arbeiten bis voraussichtlich 17. November an.

Die Rohrbacher Straße wird auf Höhe des Stralsunder Rings halbseitig gesperrt. Eine Baustellenampel regelt den Verkehr, sodass der Streckenabschnitt für die Verkehrsteilnehmer in beide Richtungen befahrbar bleibt, wie eine Stadtsprecherin auf RNZ-Nachfrage erklärte. "Der Stralsunder Ring ist für die Zeit der Bauarbeiten von der L594 nicht befahrbar und wird im Bereich der Bauarbeiten voll gesperrt", sagte sie weiter.

Die Umleitung führt über die Bundesstraße B3 aus Richtung Heidelberg kommend, beziehungsweise in Richtung Heidelberg über die Schwetzinger Straße. Fußgänger können die Vollsperrung im Stralsunder Ring beidseitig passieren. Für den öffentlichen Personennahverkehr ist das Befahren der L594 laut Stadt in beide Richtungen möglich.