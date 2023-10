Leimen/Heidelberg. (luw) Wegen des Vorwurfs der Körperverletzung mit Todesfolge muss sich ein 19-Jähriger ab Montag, 9. Oktober, vor dem Heidelberger Landgericht verantworten. 36 Zeugen sind geladen, insgesamt sieben Verhandlungstage sind angesetzt; Beginn ist jeweils um 8.30 Uhr. Aufhorchen lässt dieser Prozess vor allem vor dem Hintergrund der Ereignisse der vergangenen Wochen in Leimen: Mehrmals hatten wie berichtet Ausschreitungen zwischen Jugendgruppen für Aufsehen gesorgt, von "Gangs" war gar in der jüngsten Gemeinderatssitzung die Rede.

Die Tat, die ab kommendem Montag vor Gericht verhandelt wird, soll sich laut Anklage am 25. Dezember vergangenen Jahres ereignet haben. Wie es in einer Mitteilung des Landgerichts heißt, wird dem damals noch 18-jährigen Angeklagten zur Last gelegt, im angetrunkenen Zustand im Zuge eines "Gerangels" zweier Gruppen einen Kontrahenten mit der Faust ins Gesicht geschlagen zu haben. Dadurch soll der Geschädigte zu Boden gefallen und ungebremst mit dem Hinterkopf auf den Straßenbelag gestürzt sein. Am nächsten Morgen soll er nach Angaben des Gerichts an den Folgen des dabei erlittenen Schädelbruchs verstorben sein.

Erst am Weinkerwe-Montag vor etwas mehr als zwei Wochen waren bekanntlich im Leimener Zentrum Jugendgruppen aneinander geraten, wobei laut Polizei zwei Geschädigte mit Messern angegriffen wurden. Nach damaligen Angaben wurden die Täter und weitere Beteiligte noch gesucht. Eine Anfrage der RNZ bei der Polizei zum aktuellen Stand der Ermittlungen dazu blieb am gestrigen Mittwoch unbeantwortet.