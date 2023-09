Leimen. (luw) Nach den Gewalttaten unter Jugendlichen im Rahmen der Leimener Weinkerwe hat die Polizei am heutigen Mittwoch weitere Details veröffentlicht. Demnach wurde ein 15-Jähriger mit einem Messer angegriffen. "In unmittelbarer örtlicher und zeitlicher Nähe" dazu erlitt ein 16-Jähriger zwei Messerstiche in den Oberschenkel, wie die Beamten berichten. "Es steht schon die Vermutung da, dass es Verbindungen zwischen diesen beiden Fällen gibt", sagte Polizeisprecher Philipp Kiefner auf Nachfrage der RNZ. Vor dem Hintergrund ähnlich gearteter Vorfälle in der jüngeren Vergangenheit sagte er zudem: "Wir haben die Situation in Leimen momentan auf dem Schirm."

Schon am Samstagabend war wie berichtet an der Rathaus-Bühne Reizgas versprüht worden, woraufhin mehrere Kerwe-Besucher unter anderem über Atemwegsbeschwerden klagten. Die Täter werden laut Polizei noch gesucht.

Gleiches gilt für den Fall von Montagabend, der sich am Kurpfalz-Centrum abspielte und auch aufgrund des großen Polizeiaufgebots noch mehr Aufsehen erregte: Bekannt sind den Ermittlern lediglich die beiden Geschädigten. Gegen 22 Uhr wurde laut Schilderung der Beamten ein 15-Jähriger "aus einer Gruppe von neun Personen heraus" von einem Unbekannten mit Messer attackiert. "Der 15-Jährige lief davon und bekam dabei von einer anderen Person dieser Gruppe einen Schlag ins Gesicht ab", heißt es weiter. Danach flüchtete die Gruppe. Zu einer Messerverletzung kam es hier nicht.

Zusammenhänge werden geprüft

Womöglich eben damit zusammenhängend, wurde ein 16-Jähriger "durch einen anderen jungen Mann" mit einem Messer am Oberschenkel verletzt. "Der Angegriffene soll sich mit mehreren Faustschlägen und einem Tritt ins Gesicht des Täters gewehrt haben", so die Polizei. Der 16-Jährige kam leicht verletzt ins Krankenhaus.

Die Hintergründe der Taten sind bislang nicht bekannt. Ob die beiden Ereignisse im "kausalen Zusammenhang stehen", ist Teil der Ermittlungen. Polizeisprecher Kiefner wies auf Nachfrage darauf hin, dass die beiden minderjährigen Opfer nur in Anwesenheit ihrer Eltern vernommen werden dürfen. Erfahrungsgemäß seien die Chancen, durch die Aussagen einzelner Jugendliche an andere Beteiligte derartiger Fälle heranzukommen, eher gering. Daher sei man umso mehr auf Augenzeugen angewiesen, die etwas gesehen haben: Diese werden gebeten, sich unter Telefon 06222/57090 zu melden.

Weiterhin wird laut Polizei auch geprüft, ob es Zusammenhänge zwischen diesen Taten von Montagabend, dem Reizgas-Vorfall von Samstagabend und einem Video gibt, das bekanntlich Anfang August im Internet kursierte. Dieses trug den Titel "Rheinauer rennen von Leimener weg" und zeigte zwei Gruppen, die im Leimener Zentrum aufeinander losgingen.

Update: Mittwoch, 20. September 2023, 16.55 Uhr

Gewalt zwischen Jugendlichen auf der Weinkerwe

Leimen. (luw) Nach dem Reizgas-Vorfall von Samstagabend wird die am Montag zu Ende gegangene Weinkerwe von einem weiteren Polizeieinsatz überschattet. Wie ein Sprecher der Heidelberger Staatsanwaltschaft auf Anfrage der RNZ erklärte, kam es am Montag gegen 22 Uhr nahe des Kurpfalz-Centrums zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung zwischen "20 bis 30 Personen", die "mehrheitlich Jugendliche" seien.

Über die Folgen war von den Ermittlungsbehörden am gestrigen Dienstag lediglich zu erfahren, dass eine Person eine Stichverletzung im Bein erlitten habe. Berichte in den Sozialen Medien über eine angebliche "Messerstecherei" wurden weder von Polizei noch von Staatsanwaltschaft bestätigt.

Die Weinkerwe im Zentrum der Großen Kreisstadt mit einem großen Live-Musik-Programm auf zwei Bühnen klang gerade aus, das große Abschlussfeuerwerk war beendet. Da wurde laut Sprecher der Staatsanwaltschaft eine "Schlägerei" mit Dutzenden Menschen gemeldet.

Demnach rückte die Polizei mit einem – noch nicht näher zu beziffernden – "starken Aufgebot" an. Jedoch sei mindestens ein Teil der Täter noch unbekannt, also flüchtig. Weitere Informationen waren am gestrigen Dienstag nicht von den Ermittlungsbehörden zu erfahren.

Wie berichtet war bereits am Samstagabend an der Rathaus-Bühne Reizgas versprüht worden, infolge dessen mehrere Kerwe-Besucher über Atemwegsbeschwerden und schmerzende Augen klagten. Auch hier werden die Hintergründe noch ermittelt und die Täter gesucht.

Der Polizeisprecher nannte gegenüber der RNZ auch ein Video, das Anfang August bekanntlich im Internet kursierte: Dieses zeigte, wie zwei Gruppen von Männern am Kurpfalz-Centrum aufeinander losgingen; eine Person wurde dabei offenbar niedergeschlagen.

Der Titel des von Musik untermalten Videos lautete "Rheinauer rennen von Leimener weg". Mögliche Zusammenhänge zwischen diesem Video, dem Reizgas-Vorfall von Samstag und dieser jüngsten Gewalttat würden noch geprüft.

Update: Dienstag, 19. September 2023, 17.02 Uhr

Reizgas auf Kerwe versprüht

Leimen. (pol/sake) Bislang unbekannte Täter versprühten am Samstag auf der Leimener Straßenkerwe Reizgas. Das teilt die Polizei mit.

Gegen 20.30 Uhr klagten mehrere Personen, die sich die Live-Musik an der Bühne in der Rathausstraße anhörten, über eine Reizung der Atemweg und der Augen. Drei Personen mussten sich kurzzeitig in medizinische Behandlung begeben.

Um was für ein Gas es sich handelte, ist bis dato ebenso unklar wie das Motiv für die Tat. Der Polizeiposten Leimen übernahm die Ermittlungen wegen Körperverletzung in mindestens drei Fällen.

Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wiesloch, unter der Telefonnummer 06222/5709-0, zu melden.