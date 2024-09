Von Agnieszka Dorn

Leimen-Ochsenbach. In Leimens Stadtteil Ochsenbach ist der Herbst angebrochen. Kürbisse in allen möglichen Farben und Größen stehen bereits auf dem Hof der Familie Appel bereit: zum Verzehr oder zur Dekoration im trauten Heim.

Dieses Jahr sei ein hervorragendes Jahr für Kürbisse, erzähle Kornelia Appel vom gleichnamigen Hof. Denn es hat in den zurückliegenden Monaten bekanntlich viel geregnet – und Kürbisse brauchen viel Wasser, um zu wachsen. Entsprechend groß seien die Gewächse dieses Jahr, so Appel. Sonne und Wärme gab es auch: eine perfekte Kombination also für die Kürbissaison in der Region.

Die ersten Kürbisse habe sie am 1. Mai gesetzt, erzählte Appel. Vor Kurzem wurde dann geerntet. Um die 45 Sorten, wenn nicht sogar mehr, gibt es dieses Jahr in Ochsenbach. Noch seien alle allerdings nicht ganz reif, so Appel. In den kommenden Tagen und Wochen kommen weitere Kürbisse nach. Auf dem Wagen der Appels gibt es Sorten von Butternut über Sunshine bis hin zu Uchiki Kurl oder Bischofsmütze sowie den Zierkürbis Kalebasse. Und auch der Hokkaido ist natürlich dabei – so wie viele mehr.

Wer durch Ochsenbach fährt, sieht den Wagen mit den vielen Kürbissen stehen. Dieser leuchtet abends sogar – dank Lichterketten versehen – und sorgt so zusätzlich für eine tolle Atmosphäre. Es heißt, dass die Kürbissaison eine der schönsten Zeiten des Jahres ist, die sowohl dekorative als auch kulinarische Möglichkeiten bietet. Für jenes Fruchtgemüse gibt es zahlreiche kreative und leckere Verwertungsmöglichkeiten.

Besonders beliebt ist der Hokkaido-Kürbis. Dessen Schale ist essbar und wird beim Kochen sehr weich, wodurch sie sich gut verarbeiten lässt. Hervorragend eignet der Hokkaido sich etwa für Kürbissuppen. Indes kann der Spaghetti-Kürbis auch als eine gesunde Alternative zu Nudeln verwendet werden. Und als Dekoration sind Kürbisse natürlich vor allem Bestandteil der Halloween-Dekoration – je gruseliger diese ausgeschnitzt aussehen, desto besser.