Leimen. (lesa) 35 Jahre lang saß er im Gemeinderat, engagierte sich über 50 Jahre lang in der örtlichen Arbeiterwohlfahrt (Awo) und stellte sich viele Jahre in den Dienst seiner Mitbürger. Nun ist Jürgen Kohr tot. Der Altstadtrat und Träger des Ehrenrings der Stadt Leimen starb im Alter von 83 Jahren im vergangenen Monat nach langer und schwerer Krankheit.

Jürgen Kohr wurde am 11. August 1940 geboren. Schon früh begann Kohr, sich bei der Awo zu engagieren. Schon 1972 wurde er Vorsitzender des Leimener Ortsvereins und sollte sich von da an jahrzehntelang einsetzen.

Sein persönliches Motto dabei war stets: "für die Menschen da sein". Zahlreiche Awo-Angebote gehen auf Kohrs Initiative zurück, so etwa die Einrichtung eines mobilen Hilfsdienstes, die Installation einer Hausaufgaben- und Nachbarschaftshilfe und Besuchsdienste sowie die Organisation von Kinder- und Erholungsfreizeiten. Auch der Seniorentreff der Leimener Awo geht auf Kohr zurück.

Lange Jahre war er selbst gerne deren Gast – stets mit seiner ebenfalls engagierten Ehefrau Rita. Auch im Awo-Kreis- und Bezirksvorstand war Kohr zusätzlich aktiv.

Neben diesem Engagement ist Kohrs Name auch untrennbar mit der Leimener Kommunalpolitik verbunden. Bereits in den 60er-Jahren trat er in die SPD ein und war bei den örtlichen Jusos aktiv, teils auch als deren Vorsitzender. Auch im Vorstand des Ortsvereins arbeitete Jürgen Kohr in den 70er-Jahren "intensiv" mit, wie die Leimener SPD schreibt. 1980 wurde er schließlich erstmals bei den Kommunalwahlen in den Gemeinderat gewählt.

Dort sollte er zunächst bis 2004 sitzen – davon aber nur bis 1989 für "seine" SPD. Denn: Im Ortsverein entstanden damals Spannungen zwischen Mitgliedern. Schlichtungsversuche waren nicht erfolgreich. Zur Wahl trat eine neue Wählervereinigung einstiger SPD-Gemeinderäte an, darunter auch Kohr.

Diese Wählervereinigung vertrat Kohr bis zu deren Auflösung 2004 im Gemeinderat. Doch dann kam die Rückkehr: 2009 trat Kohr wieder für seine "alte" Partei an und wurde gewählt – bis 2019 war er Gemeinderat.

Weggefährten erinnern sich an sein Engagement vor allem für ältere Bürger und für einen besseren Umgang untereinander. "Seine Fairness, seine sachkundige Argumentation, seine Kompetenz und seine langjährigen Erfahrungen machten eine Zusammenarbeit mit ihm sehr fruchtbar und angenehm", heißt es von der Stadtverwaltung.

Für sein Engagement erhielt Kohr unter anderem die Ehrennadel des Landes, die Leimener Ehrennadel in sämtlichen Farben sowie Stadt- und Bürgermedaille in Gold. Zudem wurden ihm der Ehrentitel "Altstadtrat" und der städtische Ehrenring verliehen.