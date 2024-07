Von Sabrina Lehr

Leimen-St. Ilgen. Sicherheitskräfte vor der Tür und ein gerammelt voller Saal. Fast hätte man am Donnerstagabend meinen können, in St. Ilgen stehe ein Staatsakt an. Ganz so groß war die Dimension zwar nicht, obwohl eine portugiesische Delegation und ein EU-Parlamentarier den Weg in die Aegidiushalle gefunden hatten.

Der Anlass war aber ohne