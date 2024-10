Leimen-St. Ilgen. (agdo) Zwiebelkuchen, Rehgulasch, Wurst. All das gab es am Donnerstag erstmals auf dem Platz vor der Alten Fabrik. Und damit nicht genug: Künftig soll es auch noch eigens für die St. Ilgener gebackenes Brot geben. Der Anlass? "Dilje" hat endlich einen Wochenmarkt. Am Donnerstag fand dieser erstmals statt. Das wurde mit einem festlichen Rahmenprogramm gefeiert.

Lange war für das neue Angebot geworben worden, noch länger hatten Stadtteilverein und Stadtverwaltung an der Umsetzung gearbeitet – mit Erfolg. Es war viel los. Zahlreiche Marktbesucher, darunter etliche Gemeinderäte, waren gekommen.

Es war an Oberbürgermeister John Ehret, Worte zur Eröffnung zu sprechen. Leimen habe schließlich schon länger einen Wochenmarkt und auch in Gauangelloch gibt es bekanntlich einen. Nur folgerichtig also, dass auch St. Ilgen ein solches Angebot bekommt.

Ehret bedankte sich bei den Initiatoren, ohne die die Umsetzung nicht möglich gewesen wäre. Allen voran nannte er Projektleiter Klaus Hammer vom Stadtteilverein. Der OB lobte aber nicht nur, sondern appellierte auch an die Bevölkerung: Denn Erfolg und Erhalt des Wochenmarktes sind von den Bürgern abhängig. Nutzen diese die lokale Einkaufsmöglichkeit nicht, lohne sich früher oder später der Markt für die Standbetreiber nicht.

Die Geschichte der Marktplätze in Deutschland und die Historie von Märkten rekapitulierte Helga Bender, die Vorsitzende des Stadtteilvereins. Die ersten Märkte gehen ihr zufolge etwa auf das Jahr 3000 vor Christus zurück und fanden vermutlich in Persien statt. Sie sprach von Marktrechten, wie sie einst nur Städte mit einer gewissen Einwohnerzahl und guter Lage an Handelsstraßen hatten.

Dann spannte sie den Bogen zu St. Ilgen: Ein Markt entstehe, wenn Angebot und Nachfrage aufeinandertreffen. Wochenmärkte seien seit Menschengedenken Dreh- und Anlaufpunkte für soziale Kontakte. Das soll der Markt auch für "Dilje" sein, wo sich heute Geschäfte an einer Hand abzählen ließen. Dabei sei der Ort einst ein beschauliches Dorf mit vielen Geschäften gewesen, so Bender.

Der Markt wurde von einem Programm flankiert: Auftritte von den Les Troubadours und den Tanzmädchen vom TV Germania erfreuten die Zuschauer, die sich außerdem mit Käse, Fleisch, Wurst, Wein, Honig, Dampfnudeln, Suppen, Antipasti und dem St. Ilgener Jahreskalender eindecken konnten. Bei der Eröffnung übergab der Stadtteilverein zudem eine Spende an die Musikschule: 428 Euro waren zusammengekommen.

Info: Der Wochenmarkt findet jeden Donnerstag von 15 bis 19 Uhr an der Alten Fabrik statt.