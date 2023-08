Leimen. (fre) Den Ball flach halten. In dieser Disziplin übt sich Erwin Paulus aktuell. Er ist der Geschäftsführer der Paulus Wohnbau GmbH mit Sitz in Pleidelsheim, die vor wenigen Tagen "Insolvenz in Eigenverwaltung" beantragt hatte. Dessen ungeachtet geht der Bauträger im Gespräch mit der RNZ davon aus, dass er das Stadthaus am Leimener Rathausplatz wie geplant bauen wird.

Für die