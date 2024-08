Leimen. (ugs) So richtig freie Fahrt herrscht nun endlich wieder im Stadtkern. Von Heidelberg aus kommend können Autofahrer an der Kreuzung mit der Rohrbacher Straße und der Schwetzinger Straße nun wieder nach links in die Bürgermeister-Lingg-Straße abbiegen. Dabei weist ihnen bei korrektem Fahrverhalten auch eine grüne Ampel den Weg. Die Ampelanlage an der Kreuzung wurde nämlich modernisiert.

"Die neue Verkehrsführung wird bereits gut angenommen und trägt zur Entlastung des Verkehrs in der Rathausstraße bei", frohlockte die Stadtverwaltung in einer Mitteilung. Zur rechten Zeit: Dort spielen bekanntlich die Grundschüler auf einem Ersatzschulhof und bald beginnt die Schule wieder. Und weiter: "Sowohl für Anwohner als auch für Pendler stellt die Verbesserung des Verkehrsflusses eine erhebliche Erleichterung dar." Im gleichen Atemzug betont die Stadtverwaltung ihre Dankbarkeit gegenüber den Bürgern für deren Verständnis während der Bauarbeiten.