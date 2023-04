Leimen. (fre) Es sind mitunter die kleinen Dinge, die das Leben ausmachen. Nicht anders verhält es sich in der Kommunalpolitik. Dies bewies bei der zurückliegenden Ratssitzung der Tagesordnungspunkt "Verschiedenes":

> Baum ohne Spitze: Diese Sägeaktion hat Britta Kettenmann (FV) fassungs-, aber nicht sprachlos gemacht: "Wer hat Leimens schönsten Baum geköpft?" Das wollte sie von der Stadtspitze wissen. Leimens – einst? – schönster Baum stand und steht für sie bei den Stadtwerken in der Wilhelm-Haug-Straße, "wunderschön" sei er gewesen. Doch nun fehlt ihm die Spitze. Auch unterhalb der nunmehr fehlenden Spitze sei einiges abgeschnitten worden. "Ich weiß auch nicht warum", musste Oberbürgermeister Hans D. Reinwald passen.

> Keine Verschluckgefahr: Vom Kletter-Ei bei der Leimener Realschule waren sie zum Gauangellocher Kinderspielplatz in der Jakob-Kast-Straße gebracht worden: die blau gefärbten und als Fallschutz gedachten Holzschnitzel. Auch für Kleinkinder seien sie nicht gefährlich, es bestehe keine Verschluckgefahr. Das sagte der OB. Ein Gutachten bestätige diese Sicht der Stadt. In der vorangegangenen Sitzung hatte Klaus Feuchter (FDP) sie als "Dreck" bezeichnet.

So sieht Leimens schönster Baum jetzt aus. Foto: Frenzel

> Treffpunkt-Start: "In den Sommerferien geht es los", kündigte der OB den Baubeginn für den Treffpunkt Leimen an. Bei einer Sondersitzung am 4. Mai soll der Bauzeitenplan vorgestellt werden. Bei dem Projekt gehe es nicht nur um Parkdeck und Stadthaus, sondern auch um Schulhof, Energiezentrale und Musikschule. Nach den Stichproben wird mit der Projektverwirklichung weiter archäologisch gegraben.

> Verschwundene Uhr: Über Jahrzehnte hinweg zeig­te beim Kurpfalz-Centrum (KC) und den dortigen Haltestellen eine Uhr, welche Stunden und Minuten geschlagen haben. Nun ist die Uhr fort, berichtete Lisa-Marie Werner (SPD). Sie schilderte noch ein KC-nahes Ärgernis: In Verlängerung der Fußgängerfurt in Richtung Penny-Markt sei rechts und links des Fußwegs alles "total vermüllt". In beiden Fällen sei die Stadt nicht zuständig, sagte der OB: Der Weg sei Privatgelände, und die Uhr gehöre "Dritten". Laut seiner Information sei sie defekt gewesen.