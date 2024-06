Leimen. (lesa) Vor nicht allzu langer Zeit, als die Energiekrise auch der Region die Explosion von Stromrechnungen bescherte, waren sie in aller Munde – und zusehends an vielen Balkonen des Heidelberger Umlands zu sehen: "Stecker-Solaranlagen" oder auch gerne "Balkonkraftwerke" genannt. Den Trend, der laufende Stromkosten senkt und gleichzeitig etwas fürs Klima tut, fand man in vielen Rathäusern der Region gut und förderte die Anschaffung der Mini-Solaranlagen mit kommunalen Zuschüssen. So auch in Leimen. Das soll grundsätzlich auch so bleiben. Der Förderbetrag aber nicht, wie der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig beschlossen hat.

"Die Preise sind stark gefallen, daher war der Vorschlag, die Förderung ein bisschen umzustellen", erklärte Bürgermeisterin Claudia Felden. Und zwar wie folgt: Seit dem 1. Juni bezuschusst die Stadt nun die Anschaffung von Stecker-Solaranlagen mit einer Förderung in Höhe von 20 Prozent des Anschaffungspreises – aber gedeckelt auf eine Obergrenze von 150 Euro. Konkret sehen nun die Förderstatuten eine maximale Zuschusshöhe von 150 Euro für Anlagen mit einer Nennleistung von 800 Watt vor, für Kraftwerke mit einer Leistung von 600 Watt 100 Euro und für solche unter 600 Watt 100 Euro.

Je Wohneinheit ist eine Anlage förderfähig. Es werden nur solche Kraftwerke mit einer Nennleistung von maximal 800 Watt – die Bagatellgrenze – gefördert. "Je Antragsteller ist nur eine Förderung möglich, um möglichst vielen Nutzern eine Förderung zu ermöglichen", heißt es in der Beschlussvorlage weiter. Bis dato waren Stecker-Solaranlagen unabhängig von der installierten Leistung mit 150 Euro gefördert worden.

Ralf Frühwirt, dessen GALL-Fraktion einst das Förderprogramm angeregt hatte, konnte die Änderung nachvollziehen. "Man muss sich an den Markt anpassen." Das Programm habe "viel bewirkt". Im Jahr 2027 wurden laut Sitzungsunterlage 127 Förderanträge für Stecker-Solaranlagen bewilligt und ausgezahlt. So sah es offenkundig auch der Rest des Gremiums.

Übrigens: Wer einen Antrag auf Förderung einer Stecker-Solaranlage stellen möchte, findet das entsprechende Formular auf der Internetseite der Stadt oder als Vordruck im Rathaus. Mit dem Antrag eingereicht werden müssen eine Rechnungskopie mit Rechnungsdatum im Jahr 2024, ein Foto der installierten Anlage, Nachweise über die Anmeldung im Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur sowie über die Erfüllung der Anforderungen zur Produktsicherheit und – gegebenenfalls – die denkmalschutzrechtliche Genehmigung und die Einbauerlaubnis des Vermieters.