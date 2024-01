Von Sabine Geschwill

Leimen. So viele leckere Käsekuchen an einem Fleck – das gab es in der Großen Kreisstadt noch nie! Am Samstag konnte man im der Begegnungsstätte "Quer" des Quartiersmanagements eine Premiere erleben, die nicht nur mächtig Lust auf Käsekuchen machte, sondern auch eindrucksvoll zeigte, was bürgerschaftliches Engagement hier leisten kann. Die Aktion stand unter dem Motto "Leimen backt für die Mannheimer Vesperkirche".

Die Idee dazu hatte Sabine Darda. Im vergangenen Jahr hatte sie zusammen mit ihrer Schwester Michaela zu den 500 Ehrenamtlichen gehört, die bei der Vesperkirche mithalfen. "Das war für uns ein einschneidendes Erlebnis", erinnert sie sich. Da die Gäste der Vesperkirche mit Getränken, einem warmen Essen, Kaffee und Kuchen bedient werden und zum Abschluss eine Vespertüte zum Mitnehmen bekommen, waren die beiden Schwestern vielen Gästen ganz nahe.

"Hier ist uns aufgefallen, dass bei der Kuchenausgabe immer nach Käsekuchen gefragt wurde. Ein Luxus, den sich die Bedürftigen oft nicht leisten können", weiß Darda. Käsekuchen sei bei vielen Gästen der Favorit, weil er weich, cremig und gut zu essen sei. "Die strahlenden Gesichter, wenn dieser so einfache Wunsch erfüllt werden konnte, haben uns berührt. Und so kam uns die Idee, einen Käsekuchentag für die Vesperkirche zu planen", erklärt die engagierte Leimenerin.

Damit alle Besucher der Vesperkirche ein Stück bekommen, brauchte es mindestens 60 Käsekuchen. Darda als Initiatorin der Leimener Käsekuchen-Aktion und Rosa Meyer, Katrin Winkler sowie Nicole Merting vom Quartiersmanagement als organisatorische Unterstützung konnten ihr Glück kaum fassen: Die notwendige Anzahl wurde sogar noch übertroffen. Sage und schreibe 64 Kuchenspenden wurden am Samstag im "Quer" in der Rathausstraße zwischen 10 und 14 Uhr abgegeben. "Damit habe ich nicht gerechnet", gesteht die Initiatorin.

Am Sonntag wurden die Kuchen mit dem Fahrzeug des Leimener Sozialvereins "Auf Augenhöhe" nach Mannheim gebracht. Am "Käsekuchentag" werden sie dann in der City-Kirche Konkordien, die noch bis zum 4. Februar täglich bedürftige Menschen versorgt, an die Gäste ausgegeben. Wer nicht selbst backen wollte oder konnte, durfte eine Geldspende an den Leimener Verein "Auf Augenhöhe" als Träger des Quartiersmanagements mit dem Betreff "Käsekuchen" überweisen. "Für uns war es selbstverständlich, diese schöne Aktion zu unterstützen. Wir haben von dem Geld Kuchen bei einer Konditorei gekauft", informierte Vorstandsmitglied Birgit Zeitler.

Viele Privatpersonen machten mit. Aber auch noch andere, wie die Bäckerei Breiter aus St. Ilgen, die ein riesengroßes Kuchenblech mit Käsekuchen gespendet hat. Die Akademie für Landbau und Hauswirtschaft aus Kupferzell, die Sabine Dardas Tochter Phyllis besucht, beteiligte sich mit 15 Käsekuchen. Die Kosten für die notwendigen Zutaten hat Daniela Katz-Raible als stellvertretende Schulleiterin und Fachbereichsleiterin Hauswirtschaft übernommen. Und die Café-Conditorei Behr aus Wiesloch hat für "Auf Augenhöhe" 20 Käsekuchen zu einem vergünstigten Preis gebacken.

Damit die Aktion fürs Quartiersmanagement besser zu planen war, wurde um Anmeldung von Kuchenspenden gebeten. Wer seinen Kuchen in einem Tortenbehälter vorbeibrachte, konnte ihn vor Ort in einen stapelbaren Kuchenkarton geben. Die Mehrheit hatte aber ihre Spende in Einmalverpackungen abgegeben. Madeleine aus Walldorf und Andre aus Leimen waren zwei von vielen, die am Samstag im "Quer" einen selbst gebackenen Käsekuchen vorbeibrachten.

"Der Kuchen schmeckt garantiert. Wir haben zwei gebacken und einen davon gleich selbst probiert", erzählten sie. Das Paar lobte die Aktion als eine großartige Sache. "Wir haben das gerne unterstützt und freuen uns, dass man mit solchen Kleinigkeiten Menschen eine große Freude machen kann." Den Aufruf des Quartiersmanagements hatten sie im Internet gelesen und ihn gleich geteilt, um auch andere zu informieren. "Eine Freundin von uns hat auch schon einen Kuchen vorbeigebracht", wussten die beiden.

"Es kamen heute noch weitere Kuchen hinzu, die nicht angekündigt waren", teilte Rosa Meyer mit. Darda, die bei der Stadtverwaltung Leimen im Sekretariat von Bürgermeisterin Claudia Felden für den Bereich "Bürgerschaftliches Engagement" zuständig ist, war froh: "Ich bin so glücklich und freue mich sehr, dass wir hier so viele engagierte Menschen haben, die eigentlich mit der Vesperkirche in Mannheim nichts zu tun haben, und sich dennoch bereit erklären, die Aktion zu unterstützen und für Bedürftige zu backen."