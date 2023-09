Von Sabine Geschwill

Leimen. Viele Weinkerwen hat Stadtsprecher Michael Ullrich aufgrund seiner langen Dienstzeit bei der Stadtverwaltung schon erlebt. "Aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir schon einmal so hohe Temperaturen gehabt haben", erklärte er am Samstagnachmittag, 16. September, und wischte sich am Rednerpult auf der Kerwebühne den Schweiß von der