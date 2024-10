Leimen. (agdo) Das Feuer lodert im Kamin, Skier hängen an den Wänden, nur noch zwei kleinen Gondeln fehlen: Bis Allerheiligen am Freitag, 1. November, sollen sie aber hängen und durch die Hütte mit Alpenflair "schweben". Es ist wieder so weit und auf dem Gelände des Weingut Adam Müller öffnet die Fondue-Hütte "Baracca Swiss" mit Tourismuspartner Samnaun ihre Pforten. Los geht es an diesem Freitag. Die Besucher erwarten eine kuschelige Alpenatmosphäre sowie kulinarische Köstlichkeiten.

Die "Baracca Swiss" geht nun in die sechste Saison. Früher war die Hütte bekanntlich am Heidelberger Bismarkplatz aufgebaut, seit 2022 öffnet sie nun während der Wintermonate beim Weingut Adam Müller in Leimen. In diesem Jahr wird es einige Neuerungen geben, so Nicolai Elfner, Geschäftsführer des Hirschberger Hüttenbetriebs, der die "Baracca Swiss" betreibt. Neu ist unter anderem, dass neben Adam Müller noch weitere Weingüter mit ins Boot genommen wurden. Zwei kleine Gondeln sollen nun erstmalig von einer Seite der Hütte bis zur anderen an einem Seil fahren – im Innern. Zudem wurde die Holzhütte erweitert und bietet Platz nun für bis zu 120 Gäste.

Fortan hat die kulinarische Holzhütte insgesamt 93 Tage bis Anfang März geöffnet. Als Option – sollte die Nachfrage nächstes Jahr weiterhin enorm sein – möchte man eventuell sogar noch auf die erste Märzwoche erweitern. Geöffnet ist die "Baracca Swiss" von Mittwoch bis Sonntag immer abends, im Dezember ist die Hütte auch dienstags offen. Man sei in den vergangenen Jahren als Team und freundschaftlich zusammengewachsen, erzählte Weingutchef Matthias Müller. Das Konzept sei weiterhin angepasst und um weitere Partner erweitert worden.

Optimiert wurde zudem der Küchenbereich mit einer größeren Küche und besseren Geräten. Es gibt ein Drei-Gang-Menü bestehend aus Schwyzer Plättli oder Nüsslisalat, Käsefondue in fünf verschiedenen Varianten, Fleischfondue sowie ein "Dessertplättli" unter anderem aus Schweizer Schokosoufflé, Heidelbeersorbet und Vanilleeis.

Das Fleisch stammt aus Deutschland und Österreich, auch Schweizer Weine sind diesmal im Angebot. Auch das "Romantik-Fässli" mit Platz bis vier Personen gibt es wieder, verbracht werden können hier romantisch-kulinarische Stunden. Das Weinfass stammt aus dem Bestand des Weinguts Adam Müller und wurde dekoriert. Angeboten wird auch wieder eine "Weinreise" von Baden in die Schweiz und zurück.