Leimen. (agdo) Es gibt einige Stellen in der Großen Kreisstadt, an denen man sich bei Dämmerung oder nachts nicht besonders wohlfühlt. Das Thema "Sicherheit in Leimen" kam bei der jüngsten Sitzung des Jugendgemeinderats im Ratssaal des Rathauses zu Sprache.

Zu den gefühlt nicht so sicheren Orten gehören etwa das Kurpfalz-Centrum, der Menzerpark und der Badener Platz. Dort "hängen" bei Dämmerung oder auch nachts Jugendliche ab, die für mulmige Gefühle bei anderen Menschensorgen – vor allem bei Jugendlichen und Frauen. Diese Stellen meiden daher viele in den Nachtstunden – was natürlich am besten nirgends vorkommen sollte.

Man fahre in den Abendstunden an den genannten Plätzen Streife, berichtete Polizeioberkommissar Bernhard Breitsch vom Leimener Polizeiposten in der Sitzung des jungen Gremiums. Zwei Polizeibeamte waren in der Sitzung anwesend und man tauschte sich aus.

Ein Austausch mit den dort sich aufhaltenden Jugendlichen kam allerdings bislang nicht zustande. Den Grund vermuten die Polizeibeamten in der Uniform, die abschreckend wirke. Man wisse nicht, warum die Jugendlichen sich dort aufhalten und was ihre Motivation sei.

Die ebenfalls anwesende Tanja Todt vom Leimener Friedrichsstift berichtete derweil von der Erfahrung einer Jugendgemeinderätin, die diese auf dem Heimweg nach einer Spätschicht im Zug gemacht habe: Junge Männer hätten sie bedrängt und sie auch auf dem Weg vom Bahnhof St. Ilgen/Sandhausen nach Hause verfolgt. Nicht sicher sei ihrer Meinung und ihren Beobachtungen nach die Gegend rund ums Jugendzentrum Basket beziehungsweise am Stadtpark/Tinqueux-Allee für junge Mädchen.

Wer sich nicht sicher fühle, solle kurze Wege nutzen oder Probleme sowie Plätze direkt beim Polizeiposten melden, regten die beiden Beamten an. Zudem kam der Vorschlag seitens der Polizei, dass Mitglieder des Jugendgemeinderats bei Kontrollen der jeweiligen Orte mal dabei sein könnten – vielleicht seien die Jugendlichen dann eher zu einem Gespräch bereit als nur mit Polizeibeamten in Uniform.

Geplant seien Gespräche mit der Hausverwaltung des Kurpfalz-Centrums zum Thema Sicherheit, berichtete überdies Bürgermeisterin Claudia Felden. Außerdem sei der Bahnhof St. Ilgen/Sandhausen nun mit Kameras überwacht und die Situation habe sich dort etwas entspannt, ergänzte sie.