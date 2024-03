Leimen. (luw) Die Stadtverwaltung warnt vor einem "aggressiven Wildschwein", das am Dienstag im Bereich der Waldstraße Aufsehen erregt hat. Wie ein Polizeisprecher auf RNZ-Nachfrage berichtete, hatte ein Anwohner beobachtet, wie das Tier am Waldrand auf- und ablief. "Es wurde vermutet, dass es da eine Behausung für seine Jungen bauen will", so der Sprecher.

Neben der Polizei wurde auch die Tierrettung alarmiert. "Das fand die Wildsau wohl nicht so toll und lief auf die Tierretter zu, sodass sich diese wieder ins Auto setzten", erläutert der Polizeisprecher.

Als dann Revierförster und Jäger anrückten, sei das Tier weggelaufen. Nun sei der städtische Ordnungsdienst sensibilisiert und habe die Situation im Blick. Die Stadt bittet die Bürger um Vorsicht.