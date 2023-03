> An der Humboldt-Realschule in Eppelheim berichtet Schulleiter Michael Mercatoris von einer "sehr guten Personalausstattung" in seinem Haus. Bei den 43 Lehrkräften für knapp 500 Schüler habe es zuletzt weder längerfristige Ausfälle noch Pensionäre gegeben.

Benötigt würden am MBG besonders Lehrerinnen und Lehrer in den Fächern Informatik und Physik. Sogenannte "Mangelfächer" gebe es überall, da offenbar der Weg in die Wirtschaft attraktiver sei. Dort würden für gut ausgebildete Lehrer eine bessere Bezahlung und Leistungszulagen winken.

> Am Max-Born-Gymnasium (MBG) in Neckargemünd berichtet Schulleiter Joachim Philipp von einer "guten, aber nicht sehr guten" Ausstattung mit Lehrerinnen und Lehrern. Diese liege bei 105 Prozent, was zunächst sehr gut klinge.

Region Heidelberg. (cm/bmi/lew/luw) Kürzlich wurde das im Auftrag der Robert-Bosch-Stiftung durchgeführte " Deutsche Schulbarometer 2023 " veröffentlicht. 67 Prozent der befragten Schulleiter und Schulleiterinnen halten demzufolge den Lehrermangel für die größte Herausforderung an ihrer Schule. Die RNZ hat sich in der Region rund um Heidelberg umgehört, wie die Lage ist.

Aufgrund von Ausfällen und Krankheit im Kollegium sei ein gewisser Puffer aber auch notwendig. "Es gibt immer eine Lehrerreserve", erklärt Philipp. Einen festen Wert, wie groß diese ausfallen solle, gebe es aber nicht.

Zwar seien auch am MBG Studierende, externe Experten und Lernbegleiter im Ganztagsbereich im Einsatz, aber die Vertretungen im Pflichtunterricht würden komplett vom Kollegium getragen.

Im bei Lehrern beliebten Rhein-Neckar-Kreis sei die Versorgung noch sehr hoch – im Gegensatz zu ländlicheren Regionen wie etwa im Neckar-Odenwald-Kreis. An der Humboldt-Realschule habe es lediglich für das Wahlpflichtfach "Alltagskultur, Ernährung, Soziales" sowie für das Wahlfach Informatik Engpässe gegeben. Hierfür sei eine Vertretungskraft gefunden worden.

Abseits der guten Ausstattung für den schulischen Grundbedarf würde sich der Eppelheimer Schulleiter eine bessere Versorgung für zusätzliche Angebote wünschen. "Coronabedingt sind in den vergangenen beiden Jahren fachlich wie im sozialen Bereich Defizite entstanden", meint Mercatoris, der in seinem Kollegium eine höhere Belastung etwa durch vermehrte Elterngespräche ausmacht.

> An der Geschwister-Scholl-Gemeinschaftsschule (GSS) im Leimener Stadtteil St. Ilgen betont Leiterin Konstanze Stöckermann-Borst: "Auch wir haben immer wieder zu wenig Lehrerstunden zur Verfügung."

Das Grundproblem sei, dass die Lehrerversorgung an vielen Schulen von Schulbeginn an "auf Kante genäht ist", also nur der Pflichtunterricht abgedeckt werden könne und kein Polster für Krankheitsvertretung oder zusätzliche AG- und Förderangebote vorhanden ist. "Wenn dann wie vor Weihnachten eine Grippewelle grassiert, können die vielen fehlenden Stunden nicht mehr durch Vertretung oder Mehrarbeit aufgefangen werden und es kommt zu Unterrichtsausfall", berichtet Stöckermann-Borst.

Und sie hebt noch einen weiteren Aspekt hervor: Der Lehrermangel habe auch Auswirkungen auf Schulausflüge, Landheimaufenthalte oder Fortbildungen für die Pädagogen. "Schulleitungen müssen immer wieder abwägen, ob solche Veranstaltungen angesichts der sehr dünnen Personaldecke genehmigt werden können."

> An der Theodor-Heuss-Grundschule in Sandhausen – eine der größten Grundschulen Baden-Württembergs – berichtet Schulleiter Ralph Böllinger: "Der Rhein-Neckar-Kreis und Heidelberg werden immer gut versorgt sein."

In die hiesige Region wollten stets viele Menschen zum Arbeiten – noch stärker sei der Wunsch, direkt in Heidelberg zu arbeiten: "Wenn man in Heidelberg wohnt, bisher hier im Umland arbeitet und dann an eine Schule in Heidelberg wechseln will, hat man Wartezeit." Wenn Böllinger sagt, seine 555 Schüler seien in Sachen Lehrkräfte mit aktuell 42 "gut versorgt", dann meint er vor allem den "Pflichtbereich".

Schließlich sei eine Grundschule stets darauf ausgelegt, Kinder individuell zu fördern. "Ich habe die dafür ausgebildeten Fachkräfte, aber es dürften gerne noch mehr Stunden sein, denn die Probleme werden vielfältiger." Es gebe schlicht zu wenige Absolventen an den Pädagogischen Hochschulen mit Erstem und Zweitem Staatsexamen, so Böllinger: "Manche brechen ab, einige machen nur den Bachelor."

Andererseits bestehe bei den hohen Zugangsvoraussetzungen an den Pädagogischen Hochschulen momentan das Problem, dass der Fokus sehr auf der rein fachlichen Kompetenz liege: "Wenn jemand mit einer Eins ins Studium geht, garantiert mir das noch nicht, dass derjenige auch menschlich für diesen Beruf qualifiziert ist."