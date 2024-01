Region Heidelberg. (cm) Ein Klopfen mit den Fingern auf den Türrahmen. Wenn dieses Geräusch in den Räumen der RNZ-Redaktion "Region Heidelberg" ertönte, stammte es garantiert von Thomas Frenzel. So meldete und verabschiedete sich der langjährige Redaktionsleiter in der Heidelberger Neugasse auch nach seinem Eintritt in den Ruhestand vor anderthalb Jahren bei seinen Besuchen in der Heidelberger Neugasse.

Dieses Klopfen wird leider nie mehr ertönen. Plötzlich und unerwartet verstarb "fre" – so sein Kürzel bei der RNZ – vergangene Woche im Alter von nur 67 Jahren. Die Rhein-Neckar-Zeitung trauert um einen außergewöhnlich engagierten Mitarbeiter und passionierten Lokaljournalisten, für den sein Beruf eine Berufung war. Und diesen liebte er bis zuletzt.

"Nah an den Menschen – und Distanz, wenn andere versuchen, einen zu vereinnahmen" – so beschrieb Frenzel seine Arbeitsweise, die auch in einem Lehrbuch für Journalisten stehen könnte. Schon als Kind kam der überzeugte Heidelberger – zuletzt lebte Frenzel im Stadtteil Ziegelhausen – mit der RNZ in Kontakt.

Doch beim Ausschneiden des Kinder-Cartoons "Petzi, Pelle und Pingo" blieb es längst nicht. Schon als 17-jähriger Schüler half er im Korrektorat der damaligen Heidelberger Verlagsanstalt HVA aus, die sich um die technische Herstellung der Zeitung kümmerte, ehe er nach Abitur und Wehrdienst ab 1977 als freier Mitarbeiter und dann als Volontär und Redakteur in der RNZ-Stadtredaktion selbst in die Tasten griff.

Später baute Frenzel die Redaktion des RNZ-eigenen Anzeigenblattes "Wochen-Kurier" auf, ehe er 1988 in die Berichterstattung über das Heidelberger Umland wechselte. "Raus aus der Akademikerstadt, rein in den Speckgürtel rund um Heidelberg: Das änderte den Heidelberg-zentrierten Blickwinkel", wie Frenzel es einmal beschrieb.

Doch das Umland wurde schnell zur journalistischen Heimat von "fre", der über mehrere Jahrzehnte und bis zuletzt über das kommunalpolitische Geschehen in der Großen Kreisstadt Leimen berichtete – und dieses gerne auch kommentierte. Dabei berichtete er so fundiert und detailliert, dass er immer wieder gefragt wurde, ob er denn auch in Leimen wohne.

Ein Meilenstein in Frenzels Karriere bei der RNZ war die Einführung der Ausgabe "Region Heidelberg" im Februar des Jahres 2010, die seither ihren Lesern täglich deutlich mehr Informationen aus den Städten und Gemeinden rund um Heidelberg liefert.

Wichtig war "fre" stets, dass sich alle Leser im Blatt wiederfinden – egal ob sie im kleinen Spechbach oder im großen Leimen leben. Aufmerksam begleitete er auch die Entwicklung lokaler Unternehmen – so zum Beispiel den Weg der Eppelheimer Wild-Werke zum "Global Player".

Eine Herzensangelegenheit war dem Redaktionsleiter die Förderung der Medienkompetenz von Schülern. So initiierte er im Jahr 2003 das Projekt "Zeitungsflirt", bei dem seither und inzwischen unter dem Titel "Schüler machen Zeitung" rund 12.000 Acht- bis Zehntklässler im Heidelberger Umland anhand der RNZ den kritischen Umgang mit Informationen lernten. "fre" war auch ein Mensch mit großem Humor. An diesem ließ er die Leser in der alljährlichen Fastnachtsausgabe gerne teilhaben, die er mit Freude bestückte.

Nach exakt 16.615 Tagen – also über 45 Dienstjahren – endete im Jahr 2022 die Ära des Redaktionsleiters bei der RNZ mit dem Eintritt in den Ruhestand. Es sollte jedoch ein Unruhestand werden, denn "fre" griff weiter leidenschaftlich zu Kugelschreiber sowie Kamera und blieb dem Verlag als freier Mitarbeiter erhalten.

RNZ-Verlegerin, Geschäftsführerin und Chefredakteurin Inge Höltzcke würdigte damals Frenzels Kompetenz, scharfsinnigen Sachverstand sowie dessen ausgewogenen, brillant verfassten Berichte und Kommentare. Aber auch intern habe Frenzel die RNZ mit kritischen und konstruktiven Gedanken nach vorne gebracht. Seine Reputation innerhalb und außerhalb der RNZ sei immens.

Chefredakteur Klaus Welzel bezeichnete Frenzel seinerzeit als echtes "RNZ-Gewächs". Er lobte dessen positive Art und die Fähigkeit, das berühmte Glas Wasser halb voll zu sehen. Thomas Frenzel sei vielen Mitarbeitern bei der RNZ ans Herz gewachsen, verfügte über eine große Erfahrung und habe eine große Verlässlichkeit sowie hohen Einsatz gezeigt. "fre" habe viel Wert auf Planung und Layout gelegt. Welzel lobte auch das umfassende Wissen über die Gemeinden, die Bürgermeister und die Rathäuser in der Region. Der Vollblutjournalist habe dabei auch immer über den Tellerrand der Region hinaus geblickt.

Sein umfangreiches Wissen gab "fre" über die Jahrzehnte an zahlreiche Volontäre und Kollegen weiter. Bekannt war der Redaktionsleiter intern auch dafür, dass er gerne dann arbeitete, wenn es etwas ruhiger war und nicht ständig das Telefon in der Redaktion klingelte. Nicht selten brannte in der Redaktion bis spät in die Nacht das Licht.

Den Ruhestand nutzte Frenzel auch, um die nähere und weitere Region zu erkunden sowie Zeit mit seinen beiden erwachsenen Töchtern zu verbringen. Mit ihnen hatte er Pläne für das neue Jahr geschmiedet. Auch den Kontakt zu früheren Kollegen hielt er und besuchte gerne den wöchentlichen Stammtisch mit Freunden aus Schulzeiten.

Ausgleich fand er auch bei der Gartenarbeit, die er je nach Jahreszeit mal lieber und mal weniger gerne absolvierte, wie er einmal augenzwinkernd erzählte. Und er war ein Liebhaber der 70er-Jahre-Musik. Doch auch das Schreiben und insbesondere das Fotografieren zählten zu seinen Hobbys.

So freute sich "fre" bereits auf die Berichterstattung im spannenden Wahljahr 2024 mit OB-Wahl und Kommunalwahl in Leimen. Seine Artikel mit dem Kürzel "fre" werden auch hier fehlen – genauso wie das Klopfen auf den Türrahmen.