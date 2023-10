Von Christoph Moll

Neckarsteinach. Es war eine Premiere, die viele Wähler vielleicht gar nicht bemerkten: Erstmals gehörte die südlichste Stadt Hessens, nämlich Neckarsteinach, bei der Landtagswahl am Sonntag nicht mehr dem Wahlkreis 55 Bergstraße II (Ost) an, sondern dem Wahlkreis 53 Odenwald – und das, obwohl die Vierburgenstadt dem Landkreis Bergstraße angehört. Der Grund ist die Wahlkreisreform aus dem vergangenen Jahr. Und so waren die Direktkandidaten der Parteien diesmal völlig andere als noch vor fünf Jahren. Der Wahlkreis Odenwald umfasst die Einwohner des Odenwaldkreises und neuerdings neben Neckarsteinach auch Hirschhorn und Wald-Michelbach.

Kurz vor 20 Uhr stand das Wahlergebnis für Neckarsteinach fest: Die CDU wurde wie in ganz Hessen auch hier mit 31,5 Prozent bei den Landesstimmen klar stärkste Kraft vor der SPD mit 18,1 Prozent und der AfD mit 17,2 Prozent. Die Grünen holten 15,6 Prozent und die FDP kam auf 5,1 Prozent. Die Linke kam nur noch auf 2,7 Prozent. Während CDU (+4,1 %) und AfD (+5,0 %) im Vergleich zur Landtagswahl 2018 deutlich zulegen konnten, mussten SPD (-3,0 %), Grüne (-6,4 %), FDP (-1,7 %) und Linke (-2,8 %) in Neckarsteinach Federn lassen. Einen großen Sprung nach oben machten die Freien Wähler von 2,2 auf 4,3 Prozent.

In Neckarsteinach vorne: Sandra Funken (CDU).

Bei den Wahlkreisstimmen erhielt die bisherige direkt gewählte Landtagsabgeordnete Sandra Funken (CDU) auch in Neckarsteinach die meisten Kreuzchen – nämlich 33,6 Prozent und somit 3,9 Prozent mehr als 2018. Rüdiger Holschuh (SPD) kam nur auf 20,8 Prozent (-3,2 %). Auf den Plätzen drei und vier landeten Bernd Engemann (AfD) mit 16,7 Prozent (+4,6 %) und Frank Diefenbach (Grüne) mit 14,6 Prozent (-6,3 %).

Bürgermeister Herold Pfeifer und Wahlleiter Matthias Merscher lobten gegenüber der RNZ die Wahlbeteiligung von 62,4 Prozent, die nur knapp unter dem Wert von 2018 (63,0 %) lag. 2013 waren aber noch 79,1 Prozent zur Wahl gegangen. Pfeifer sagte, dass die Zuordnung zum neuen Wahlkreis keinen Einfluss auf das Ergebnis hatte. Unklar war zunächst, ob der Stadtteil Neckarhausen mit nur noch 219 Wahlberechtigten bei Wahlen eigenständig bleiben kann. Wären hier nämlich unter 50 Personen im Wahllokal wählen gegangen, wäre das Wahlgeheimnis in Gefahr gewesen und mehrere Bezirke hätten zusammengelegt werden müssen – was angesichts der hohen Zahl der Briefwählern nicht unwahrscheinlich war. Doch schon am Mittag wurden 70 Wähler im Wahllokal gezählt.

Insgesamt hatte das Team mit rund 30 Wahlhelfern alles im Griff. Ein von einem Wähler in einer Stimmkabine platzierter Kugelschreiber mit AfD-Aufdruck war das einzige Vorkommnis.