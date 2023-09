Ladenburg. (stu) Der 15. September kann als "Ladenburg-Tag" in die Geschichte der Mannheimer Buga eingehen. Am Abend wurde Joy-Fleming-Musicaldarstellerin Jeanette Friedrich bei ihrem letzten Auftritt nochmals gefeiert. Am Vormittag erhielt die Ladenburger Gartenbau-Firma Erda für die Gestaltung ihres Mustergartens die Gold-Medaille der Bundesgartenschau-Gesellschaft, kurz danach gewann der

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 1,99€ weiter Alle Abo-Angebote