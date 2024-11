Von Hans-Dieter Siegfried

Wiesloch. Die Erwartungen des Landesmusikrats Baden-Württemberg wurden noch übertroffen: Beim zweitägigen Landesorchester-Wettbewerb im Palatin in Wiesloch zeigte sich der Präsident der Institution, Professor Hermann J. Wilske, begeistert vom Veranstaltungsort und den Rahmenbedingungen.

An zwei Tagen waren die beiden Säle des Kongresszentrums Schauplatz unterschiedlichster Musikdarbietungen. Die Bandbreite reichte von klassischen Orchestern, Gitarrenensembles und Big Bands über Akkordeon-Gruppen bis hin zu Alphörnern. Die letztgenannten Blasinstrumente erklangen in der Kategorie "Offene Besetzung" und die aus Esslingen stammende Formation belegte dabei einen guten zweiten Platz.

Es war ein ständiges Kommen und Gehen und für viele Musikfreunde wurden toller Hörgenuss und Spannung geboten, stand doch die Qualifikation für den Bundesentscheid im kommenden Jahr in Mainz und Wiesbaden an – und all dies bei freiem Eintritt.

Die SAP-Big-Band hat sich laut Jury mit einem "hervorragenden Erfolg" und insgesamt 23 Punkten für den Bundeswettbewerb qualifiziert. Chancen, ebenfalls dabei zu sein, erspielte sich auch der Musikverein Östringen. Die Bewertung: 23 Punkte vergab die Jury für den Auftritt und man musste sich lediglich dem Kreisverbandsjugend-Blasorchester aus Ulm geschlagen geben. Nun haben die Östringer immerhin noch die Chance, nachzurücken.

Eine Weiterleitung zum Bundeswettbewerb errang auch das Jugendorchester Hawie der Akkordeonfreunde Reinklang aus Hambrücken. Insgesamt qualifizierten sich 14 Bands und Orchester für den Bundesentscheid. Mit dabei auch der Verein "Junge Kammerphilharmonie Rhein-Neckar" im Bereich Kammerorchester.

Teilnehmen konnten nur nicht-professionelle Ensembles. 21 waren mit dabei, um ihre musikalischen Fähigkeiten der kritischen Jury zu präsentieren. All dies mit großem Erfolg, so die Bewertung des Veranstalters.

Der Wettbewerb findet nach Auskunft von Professor Wilske alle zwei Jahre statt und in Wiesloch habe man Neuland betreten. "Die Formationen kommen vorwiegend aus einem Radius von 80 bis 100 Kilometern angereist", informierte er. Vielleicht müsse man künftig eine Kilometerpauschale ins Kalkül ziehen, um so die finanzielle Belastung für weiter entfernte Städte zu mi

ndern. "Die Gegend hier ist sehr musikaffin", lobte er und schwärmte in höchsten Tönen vom Veranstaltungsort, was den Palatin-Geschäftsführer Matthias Eckstein natürlich freute. "Vielleicht kommen wir zu einem Landesentscheid mal wieder, hier hat alles gepasst", kündigte Wilske an.

Jutta Hilswicht als Stellvertreterin das Oberbürgermeisters betonte, die Musik habe in Wiesloch einen hohen Stellenwert. Zugleich lobte sie die sehr gute Akustik in den beiden Sälen. Wilske hob hervor, in Baden-Württemberg seien 20 Prozent aller deutschen Musikschulen aktiv und dies bei einem Bevölkerungsanteil von elf Prozent. Dies unterstreiche die Bedeutung der Musik hierzulande.

War der Besuch seitens des Publikums am samstäglichen Eröffnungstag noch eher überschaubar, steigerte sich dies am nächsten Tag. Der Anreiz, sich kostenlos an verschiedenen Musikrichtungen zu erfreuen, war für einen Besuch ausschlaggebend. Nach jeder Session zog sich die fachkompetente Jury zur Beratung zurück, um dann das Ergebnis bekannt zu geben. Insgesamt wurden an beiden Tagen 13 Auftritte mit "hervorragend" bewertet, ein Zeichen für die hohe Qualität der Veranstaltung.