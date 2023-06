Von Axel Sturm

Ladenburg. Was lange währt, wird endlich gut. Mit diesem Bonmot könnte man die Eröffnung des Hochwassersperrtors zwischen Ladenburg und Ilvesheim beschreiben. Denn nach schier endlosen Jahren des Planens und Bauen war es am Montag endlich so weit: Das Bauwerk wurde offiziell eingeweiht.

Als das inzwischen abgerissene Hochwassersperrtor zwischen Ladenburg und Ilvesheim 1931 in Betrieb genommen wurde, waren Begriffe wie Klimawandel oder Jahrhunderthochwasser noch nicht existent.

In den 1930er-Jahren waren Eisgänge die großen Probleme, denn die Eisschollen im damals regelmäßig zugefrorenen Neckar türmten sich meterhoch vor den Kommunen Edingen-Neckarhausen, Ladenburg und Ilvesheim auf.

Die Bürgermeister von Ladenburg und Ilvesheim, Stefan Schmutz (l.) und Andreas Metz (2.vl.), nahmen den Hochwassersperrschlüssel in Empfang. Foto: stu

Damals dachten wohl die wenigsten daran, dass 100 Jahre später der Hochwasserschutz von elementarer Bedeutung sein würde. Starke Bebauungen im Uferbereich mit den entsprechenden Versiegelungen, fehlende Hochwasserabflussflächen entlang des Neckars, aber auch häufig auftretender Starkregen sind Ursachen, weshalb der Neckarpegel schnell ansteigen kann.

Als 2006 starke Schäden am Hochwassersperrtor festgestellt wurden, war ein Ersatzbau unabdingbar, um Menschen, Umwelt, Gebäude und Betriebe entlang des 7,5 Kilometer langen Neckarkanals zuverlässig vor Überschwemmungen zu schützen.

"Wir haben jetzt mit der Fertigstellung eine Sicherheitsgarantie für die Gemeinde Ilvesheim, die Stadt Ladenburg sowie den Mannheimer Stadtteil Feudenheim erhalten", sagte Ladenburgs Bürgermeister Stefan Schmutz, der sich ebenso wie sein Amtskollege Andreas Metz (Ilvesheim) über den erfolgreichen Abschluss der "unendlichen Geschichte" freute.

Bereits 2006 wurde eine Machbarkeitsstudie für das Bauwerk erstellt. Die Genehmigung für den Neubau des Sperrtors wurde allerdings erst 2013 erteilt. Weitere zehn Jahre später wurde nun Einweihung gefeiert. Beim Ladenburger Bürgermeister verursachte der Termin gleich doppelte Freude.

Zum einen sei der Hochwasserschutz nun gewährleistet, denn das Tor schützt die Kommunen vor einem Extremhochwasser, das laut Statistik alle zwei Jahre vorkommen kann. Zum anderen sei nun bald die "lästige Ampelregelung" vor der Baustelle vorbei, die im Berufsverkehr für längere Staus und Ärger ...