> Alte Leimgrube: So heißt das Gewann, auf dem das Wohngebiet Nordstadt gebaut wird. Mit Leim war nicht der Klebstoff gemeint, sondern dort wurde Lehm abgestochen, der nebenan am "Ziegelwasen" von den Ziegelherstellern gebraucht wurde.

Mit der Bebauung der Oststadt in den 1970er-Jahren erinnerte man sich an die Namen der alten Gewanne, um mit diesen Begriffen die Straßen und Plätze zu betiteln. Die RNZ gibt einen Überblick über die Herkunft der Gewann-Namen von A bis Z.

Als Ladenburg in den 1960er-Jahren mit der Erschließung der Südstadt begann, wurden für die Betitelung der neuen Straßen und Plätze meist römische Begriffe wie Kaiser- und Götternamen verwendet, wie in der Domitian- oder der Vespasiansstraße.

Beide befassten sich mit den Ladenburger Gewann-Namen. Hausbesitzer, die Grundstücke im Kurzgewann, in den Martinsgärten oder im Oberen Rech haben, wissen vielleicht gar nicht, auf welch historischen Grund ihre Häuser gebaut sind.

Ladenburg. Beim Durchblättern der Jahrbücher des Ladenburger Heimatbunds kommen viele interessante Geschichte zum Vorschein. Die Autoren sind alle Kenner der Stadtgeschichte, wie beispielsweise der Wissenschaftler Ulrich Erhardt und der mittlerweile verstorbene Ex-Rektor des Carl-Benz-Gymnasiums, Klaus Kolb.

Die Bezeichnung Gewann stammt vermutlich vom hochmitteldeutschen Wort "wenden" ab. Damit ist das Wenden des Pflugs gemeint, der im Mittelalter von Ochsen oder Kühen gezogen wurde. Mit dem Einspannen der Pferde war die Bestellung der Felder dann etwas einfacher.

Zwischen den Zelgen gab es nur wenige Wege, die allerdings das Wenden mit dem Pflug erschwerten. Erbschaftsregelungen waren oft die Ursache, dass manche Felder immer schmaler wurden. Die Gewann-Namen dienten schon immer zur leichteren Lokalisierung von Flurstücken. Für die heutige Lokalisierung wird aber die Flurstücknummer herangezogen.

> Altwasser: Hier befindet sich heute das größte Ladenburger Industriegebiet. Erst im Mittelalter bahnte sich der Neckar den heutigen Weg nach Mannheim. Der Name Altwasser lässt auf einen ehemaligen Flussarm schließen.

> Aufeld: Das Aufeld ist ein Gewann in der heutigen Weststadt. Aue bedeutet zuweilen überfluteter Sumpf. Das Aufeld war demnach ein überflutetes Gebiet in der Nähe des Neckars.

> Beint: Das an der Neckarwiese liegende Gebiet hat heute den Namen "An der Beint". Eine Beint war ein der Öffentlichkeit entzogenes Grundstück, das meist Fürsten und Adelige für sich nutzten.

> Bellengärten: Hier standen einst Pappeln in der Nähe des Kandelbachs. Pappeln wurden im Dialekt früher Bellen genannt.

> Bildstock: In diesem Gewann in der Nähe des Weinheimer Wegs stand bis 1950 ein Bildstock aus dem Jahre 1728.

> Bollweg: Der Name kam zustande, da dieser Weg, der vom Schriesheimer Tor zum Neckar führte, mit Bohlen befestigt war.

> Bordhof: Im Bordhof in der Nähe des Neckarufers wurde bis Mitte des 19. Jahrhunderts Holz aus dem Odenwald gelagert. Bord bedeutet Ufer, an dem das Holz von den Schiffen entladen wurde.

Das Brenngässel ist heute mit Häusern zugebaut. Früher gab es dort einen Weiher, aus dem Wasser zum Löschen geschöpft wurde, wenn es in der Stadt brannte. Foto: Sturm

> Brenngässel: Hier dürfte es im Mittelalter einen Weiher gegeben haben, aus dem Löschwasser geschöpft wurde.

> Galgenwasen: Noch bis in die 1990er-Jahre wurde der Stadtteil West von vielen Ladenburgern "der Galgenbrunnen" genannt. Tatsächlich stand hinter der heutigen Banaterstraße im Mittelalter ein Galgen. Ein Galgenbrunnen ist aber auch eine Bezeichnung für einen Ziehbrunnen mit einer Stange, damit man durch die Hebelwirkung den Eimer leichter heben kann.

> Hockenwiese: Das Wohngebiet in der Weststadt war früher ein Feuchtgebiet, in dem Heu auf sogenannte Hocken zum Trocknen ausgebreitet wurde.

> Kirchfeld: Auf der Gemarkung stehen das heilpädagogische Kinderheim und das Schützenhaus. Der Name des Gewanns ist der einstigen Kirche St. Mauritius des mittelalterlichen Dorfs Botzheim gewidmet.

> Kurzgewann: Das Gewann lag zwischen Langgewann und Alter Leimgrube. Der Name kommt tatsächlich daher, dass das Gewann so kurz war.

> Lustgarten: Bischof Friedrich von Domneck ließ 1445 beim Bischofssitz einen Park außerhalb der Stadtmauer anlegen. Er diente zu seiner Erheiterung, damit er im Grünen "lustwandeln" konnte.

> Martinsgärten: Auf dem Gelände der ehemaligen Martinsschule entstand auch das Wohngebiet "Martinsgärten". Auf dem früheren Friedhof stand die Kirche St. Martin, die dem Gewann seinen Namen gab.

> Nachtweid: Das in der Weststadt liegende Gewann war ein Platz für Tiere, die tagsüber arbeiten mussten, wie Zugtiere für die Feldbestellung. Für diese Tiere wurden Weiden reserviert, auf denen sie fressen und schlafen konnten.

> Oberer Rech: Rech ist ein altes Wort für Rain oder Ackerrand. Im Gelände der Weihergärten fand man Spuren eines alten Neckararms und konnte einen Oberen und Unteren Rech (Ackerrand) nachweisen, an den die beiden Straßen heute erinnern.

> Obere Giesengärten: Im Bereich der heutigen Bahnhofstraße befand sich um 1600 ein Teich, der Gießen hieß. Er diente als Viehtränke oder Waschteich, und auch die bischöfliche Karpfenzucht war in den Giesengärten angesiedelt.

Im Hinteren Rindweg stehen heute viele Häuser. Im Mittelalter war dort ein Pfad für Nutztiere, um die Felder zu schonen. Foto: Sturm

> Rindweg: In Ladenburg gibt es in den Weihergärten einen Vorderen und Hinteren Rindweg. Der Name deutet auf einen Weideweg hin. Tiere wurden auf diesen Wegen zur Weide geführt, damit sie keinen Schaden auf dem Feld anrichten konnten.

> Rosenhof: Der am Schriesheimer Fußweg liegende Rosenhof hat nichts mit Rosen zu tun. Der Name des Gewanns bezieht sich auf die "Rossen" – also Pferde.

> Rombach: Mit dem Namen wurde nicht die italienische Hauptstadt gewürdigt. Im Gegenteil: Rom oder Ram war damals der gängige Name für Schmutz oder Lehm. Rombach bedeutete daher schmutziger, dunkler Bach.

> Sandgewann: Im Gegensatz zu den lehmigen Böden der meisten Gewanne gab es im Sandgewann sandige Böden, die von der Landwirtschaft für bestimmte Aussaaten genutzt wurden.

> Stahlbühl: Der Stahlbühlring ist eine der größten Straßen Ladenburgs. Mit Stahl hat der Straßenname, der eigentlich falsch geschrieben ist, nichts gemein. Eigentlich müsste er Stalbühelring geschrieben werden, denn ein Stalbühel war eine leichte und eingezäunte Geländeerhebung.

> Wasserbett: Auch die Wohngegend mit den höchsten Grundstückspreisen wurde nach einem ursprünglichen Neckararm benannt. Der Fluss überflutete regelmäßig diesen Bereich und verließ sein ursprüngliches Bett.

> Weihergärten: Mit dem Neubaugebiet "Weihergärten" wurde ab den 1970er-Jahren nach der Südstadtbebauung ein weiteres Wohngebiet geschaffen. Auf der Fläche soll es einen Weiher gegeben haben, aus dem unter anderem Löschwasser entnommen wurde.

> Ziegelhütte/Ziegelscheuer: Im Bereich der heutigen Festwiese und des Römerstadions waren die Böden besonders lehmig. Lehm benötigte die Ziegelbrennereien, die es in der Nähe der Lehmgruben gab.