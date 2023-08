Ladenburg. (stu) Mit Spannung hatte das Team der Ladenburger "Backmulde" mit ihrem Chef Rainer Döringer, Küchenchef Daniel Geib und der guten Seele des Restaurants und stellvertretenden Restaurantleiterin, Tanja Tholey, auf die Bewertung ihres Betriebs im Restaurant-Führer "Gault&Millau" gewartet. Und die Freude im Spitzen-Restaurant war groß, als feststand, dass Döringer und sein Team die zwei Kochhauben souverän verteidigt haben. Damit gehört das Restaurant weiterhin der Liga der 200 besten Restaurants Deutschlands im "Gault&Millau" an.

Das größte Kompliment war für Döringer und seine Partnerin Tanja Tholey wohl der Abschlusssatz in der Restaurant-Kritik: "Am Ende fühlten wir uns fast so, als würden wir von einem privaten Essen bei guten Freunden aufbrechen." Neben der herzlichen Gastlichkeit wird von den Restaurantkritikern aber auch das herausragende Essen und die gepflegte Weinauswahl gelobt, die der Gastgeber den Gästen zu jedem ausgewählten Gericht kenntnisreich empfehle.

Zupackend gehe es zu in Ladenburg, steht in der aktuellen Ausgabe des "Gault&Millau". Das urgemütlich-rustikale Ambiente, der fröhliche Wirt und die Speisenempfehlung würden den Besuch in der Ladenburger Backmulde zu einem kulinarischen Erlebnis werden lassen. Das nostalgische Flair der Backmulde inmitten der mittelalterlich geprägten Altstadt war für die Restaurant-Kritiker nicht nur eine gastronomisch lohnenswerte Reise, sondern auch eine interessante geschichtliche Zeitreise.

Ja, Ladenburg habe viel zu bieten, wird im "Gault&Millau" unterstrichen. Damit ist die Bewertung auch mit einer nicht unbedeutenden touristischen Werbung für die Stadt verbunden.

Und wie wurde die Küche bewertet? Die Basis werde mit der französischen Klassik gelegt, die mit modernen Akzenten versehen wird, so der Kritiker. Der Einsatz von guten Produkten aus der Region wird mit dem Zusatz beschrieben, "dass man solche Lebensmittel nicht mehr häufig bekommt". Die Entenlebermousse, das servierte Lardo, die ausgebackenen Schwarzwurzelspitzen, der Lachstatar oder der rosa gebratene Hirschkalbsrücken sowie der Steinbutt mit Romanaherzen auf Nussbutterpüree – die Verarbeitung der edlen Produkte basiere auf einem handwerklich hohen Niveau. Ein großes Kompliment für das Küchenteam um Daniel Geib.

Die oder der Restaurant-Kritiker meldet/melden sich nicht an, sondern bestellen "anonym" ihre Speisen. Die Juroren sprechen von "einer überzeugenden Leistung", in die auch der süße Abschluss mit Valrhona-Schokoladencreme und die dazu gereichte Quitten-Haselnuss-Beilage eingeschlossen wird.

Auch der Schwung von Rainer Döringer wird erwähnt, denn der Wein-Sommelier empfiehlt mit viel Fachwissen und einem riesigen Erfahrungsschatz die zu den Gerichten passenden Weine.

"Wir sind alle richtig happy über die jüngste Beurteilung, die bestätigt, dass wir mit unserem Konzept auf dem richtigen Weg sind", bringt es Döringer auf den Punkt. Er stieß mit seiner Mannschaft auf die ausgezeichnete Teamleistung mit einem Gläschen Champagner an.

Der einzige Wermutstropfen war in diesem Jahr, dass der "heimliche Chef" der Backmulde, Dackel Oskar, in der aktuellen Ausgabe nicht erwähnt wurde. Aber damit kann Oskar gut leben, der nur kurz in seinem Körbchen schmollte, um danach die Gäste wieder mit einem freundlichen Schwanzwedeln zu begrüßen.