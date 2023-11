Ladenburg. (stu) Die langjährige Rektorin der Dalberg-Grundschule, Ursula Oberhettinger, ist am vergangenen Donnerstag völlig überraschend im Alter von 76 Jahren gestorben. Vor vier Jahren konnte sie mit ihrem Mann Klaus Oberhettinger, der sich im Heimatbund als Stadtführer betätigt, noch Goldene Hochzeit feiern.

Ihren Ruhestand verbrachte die Pädagogin seit 2011 gern im eigenen Garten, nachdem sie im Domhofsaal mit einem großen Fest von der Schulgemeinschaft und ihrem Kollegium verabschiedet worden war. Ihre kreative Seite zeigte Oberhettinger als Aquarell-Malerin, und sie engagierte sich ehrenamtlich bei der Bahnhofsmission. Ihr Tod löste in der ganzen Stadt Betroffenheit aus, denn die Pädagogin begleitete Tausende Kinder durch die Grundschule. Ihre gradlinige Art wurde von den Schülern respektiert und den 26 Lehrkräften gleichermaßen geschätzt.

Die zuletzt in Schriesheim lebenden Eheleute Klaus und Ursula Oberhettinger, die beide in Heidelberg aufwuchsen, bekamen 1977 einen Bauplatz in der Ladenburger Südstadt zugeteilt, wo sie sich von Anfang an wohlfühlten. Die damals junge Lehrerin an der Grundschule Neckarstadt und Mutter eines Sohnes bewarb sich 1991 auf die Rektorenstelle in Ladenburg.

Sie bekam den Zuschlag und damit ihren "Traumjob", wie sie bei ihrer Verabschiedung nach über 20 Jahren im Domhof sagte. Ihre berufliche Aufgabe sei der "Glücksfall in ihrem Leben" gewesen, ging Oberhettinger damals tief bewegt in Ruhestand. Die positive Entwicklung der Dalberg-Grundschule wird mit Ursula Oberhettinger sicherlich verbunden bleiben, der es immer ein Anliegen war, "ihre" Schule weiterzubringen.