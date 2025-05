Von Renate Schwanebeck

Ladenburg. Ein heftiger Gewitterabend am Samstag, eine regnerische Nacht und immer noch dunkle Wolken am Himmel – da dürften sich manche Corvette-Fahrer, aber auch etliche Besucher am Sonntagmorgen gefragt haben: "Soll ich?" Und dann setzte sich doch die Sonne durch, und es wurde ein lebhaftes 20. Treffen der Corvette-Freunde Kurpfalz am Ladenburger