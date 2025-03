Ladenburg. (skb) Mit einer klassischen Komödie wartet die Theaterinitiative Ladenburg (TiL) in diesem Jahr auf: "Arsen und Spitzenhäubchen" – damit feiert das Ensemble am Samstag, 29. März, 20 Uhr, Premiere in der Pflastermühle, wo die Zuschauer ein Stück mit schwarzem Humor, einer Prise Makabrem und so einigen Überraschungen erwartet.

"Es gibt viel zu erleben", kündigt Regisseur Tobias