Von Silke Beckmann

Ladenburg. Mit dem ersten Sommertheaterfestival für Ladenburg und die Region steht ein kulturelles Novum kurz bevor. Zwei Wochen lang, vom 6. bis 23. Juli, finden fast täglich Veranstaltungen an diversen Freiluft-Orten der Römerstadt statt – Theater, Konzerte, Lesungen und Performances von professionellen Akteuren aus ganz Deutschland für Publikum aller Altersklassen. Schon jetzt kann man sich Karten für das "Theater unterm Himmelszelt" sichern.

Veranstalter des Festivals ist der Verein "Heimspiele Nr. 1" um Vorsitzenden Andreas Wahlster, der sich der Förderung von Kunst- und Kultur-Projekten verschrieben hat, wozu auch das neue, planmäßig im Jahresturnus stattfindende Theaterfestival zählt. Dessen Initiatorin die in Ladenburg lebende Schauspielerin und Regisseurin Barbara Wachendorff ist, die auch die künstlerische Leitung innehat. Auch sie hatte die Folgen der Corona-Zeit beruflich empfindlich zu spüren bekommen – schon vor zwei Jahren reifte die Idee zu Theaterveranstaltungen im Freien, angedacht war zunächst noch die Fähre als Spielort, was sich aber zerschlug. Nach mehreren Gesprächen mit Bürgermeister Stefan Schmutz, der sich dem Projekt gegenüber von Anfang an aufgeschlossen gezeigt und die Unterstützung der Stadt zugesagt habe, nahmen die Pläne Kontur an und wurden seit Spätsommer vergangenen Jahres umgesetzt.

Ein jeweils übergeordnetes Thema soll das Festival überschreiben; in diesem Jahr lautet es "Heimat – Lost & Found". Die thematisch geeigneten Produktionen aufzutun, sei "schon eine Herausforderung" gewesen, erzählt Wachendorff, die bei Künstlern von Berlin bis Nürnberg fündig wurde.

Eine Produktion, "Davongekommen" nach Thornton Wilders Stück "Wir sind noch einmal davongekommen", inszeniert sie selbst. "Da ist ja alles drin, was momentan relevant ist", erkannte Autor und Dramaturg Joachim Henn hinsichtlich Vorlage aus dem Jahr 1942.

Henn, ebenfalls Vereinsmitglied, arbeitet seit Jahrzehnten als Dramaturg an Theatern sowie in freien Produktionen und seit Langem mit Barbara Wachendorff zusammen. Das Stück sei "bahnbrechend zu seiner Zeit" gewesen, sagt die Regisseurin. Es geht um den Umgang von Menschen mit Krisen, "eigentlich um Menschen, die nur sehr eingeschränkt in der Lage sind, auf Katastrophen zu reagieren". "Aber trotzdem Widerstand leisten", ergänzt Henn. Zuversicht trotz Eiszeit, Sintflut und Krieg. Barbara Wachendorff spricht vom derzeitigen "IT-Stück" schlechthin, das trotz Katastrophen "lustig" ist – oder "absurd", wie der Dramaturg einwirft, der in seiner Bearbeitung inhaltlich aus der Zeit gefallene Aspekte angepasst und die präzise Wilder’sche Ausdrucksweise weitgehend beibehalten hat.

Es spielen Carmen Dalfogo, Heike Trinker, Fernsehzuschauern unter anderem aus der TV-Reihe "Stubbe" bekannt, Lina Zimmer, Andreas Krüger und Charles Ripley, auf dem Vorplatz der evangelischen Kirche werden außerdem die Sängerinnen vom Liederkranz eingebunden sein. Seit rund drei Wochen wird täglich über Stunden geprobt, häufig im Kaiserkeller, gelegentlich auch im Freien, und da passiert es schon mal, dass Passanten unwissentlich durch die Szene laufen, Kinder staunend verharren oder sich ringsum flüsternde Gespräche ergeben. Aber damit können die Akteure gut umgehen, "es waren schöne Begegnungen", findet Wachendorff.

Zumal der Umstand, dass die Veranstaltungen ganz überwiegend unter freiem Himmel stattfinden, "nicht aus der Not geboren ist", wie Joachim Henn ausführt: "Es erleichtert es auch, ins Gespräch zu kommen." Im Freien seien die Barrieren viel niedriger. Noch dazu gebe es in Ladenburg "tolle Orte", die geradezu danach schrien: "Mach was mit mir." Etwa die Festwiese an Anleger oder Ankerplatz, der Kettenheimer Hof oder schlicht Gassen und Plätze inmitten der Stadt.

Hier treten, um nur einen kleinen Vorgeschmack zu geben, unter anderen das fringe ensemble aus Bonn mit dem "Gespräch aus Sizilien" auf, gibt Katja Zakotnik ein Cello-Konzert und das Duo Jutta Glaser und Claus Boesser-Ferrari ein Jazz-Konzert, steht bei der Lesung von Heike Trinker und Joachim Henn Wein im Mittelpunkt, fasziniert Torsten Kaiser mit Jonglage. Heimat, nicht in ihrer geografischen Definition, überschreibt auch das hochkarätige Kinderprogramm, bei dem das Materialtheater Stuttgart den Hasen Ernesto auf die Pflastermühlen-Bühne bringt, Thalias Kompagnons aus Nürnberg unter dem Titel "Daheim in der Welt" Fundstücke heimisch werden lassen oder das Theater Hagen zum mobilen Zirkus-Theater "Der grüne Bus" einlädt. Und falls jemand sich über ein eigentümliches, die Stadt erkundendes Wesen wundert: Das ist Haydi, gespielt von Anna Kistel aus dem Maskentheater der Familie Flöz.

Info: Das gesamte Programm findet sich unter www.theater-himmelszelt.de. Hier gibt es Karten direkt online, die aber ebenso in der Buchhandlung "Seitenweise – Bücher am Markt" erhältlich sind oder aber unter der Rufnummer 0178/9112011 reserviert werden können.