Von Christina Schäfer

Ladenburg. "Verdamp lang her" dröhnt es aus den Boxen. Der Hit der kölschen Band BAP, interpretiert von der Coverband Crush, bringt Körper in Bewegung. Davon gibt es viele an diesem Abend auf der Festwiese. Sie feiern den nahenden Sommer – der an diesem Abend wettertechnisch noch nicht so recht in Schwung kommen will.

Doch das spielt keine Rolle. Warm tanzen geht ja auch. Oder warm spielen. Neben der Bühne wirft daher die Fußball-EM ihre Schatten voraus. Früh übt sich schließlich, wer 2044 den Titel gewinnen will. Derweil sind auf dem Steg hoch über dem Grün der Wiese gegen das Licht des dämmrigen Himmels Umrisse von Menschen zu sehen. Ein wenig entfernt vom Trubel, der Blick über den Neckar.

Besonders warm ist es nicht an diesem Abend, dem Auftakt der Sundowner-Saison in Ladenburg. Das zwanglose Beisammensein geht ins dritte Jahr und hat mittlerweile seine festen Fans gefunden. Dazu gehört auch eine Gruppe aus der Römerstadt. Sie sitzen zusammen, haben sich Camping-Stühle und -Tisch mitgebracht. Jeder hat etwas beigesteuert, erzählt eine der Damen aus der Runde, eingepackt in einen dicken Pullover. Sie ist mit ihrem Mann zum ersten Mal dabei. Und wie gefällt es ihr? "Sehr gut", sagt sie.

Umrandet wird die Wiese von einer mittlerweile beachtlichen Auswahl an Foodtrucks. Darunter Rosalie – ein knallrosa Hänger. Hier bietet die Mannheimerin Tina Zeilfelder mit ihrem Geschäft "Zuckersüß" Bubble-Waffeln an. Schon 2023 war sie in Ladenburg zu Gast. "Das ist immer sehr gut organisiert", freut sie sich auf die neue Saison.

Ein paar Grad mehr dürfen es aber die nächsten Male sein, sagt sie. Ähnlich sieht es auch Luis Schuhmann vom gleichnamigen Obsthof, der sagt: "Das lief wirklich gut" und sich über eine einmal mehr "coole Veranstaltung", freut. Wenngleich er zugibt: Ihm selbst wäre es noch zu kühl für seine Slush-Spezialitäten.

Während bei Zeilfelder und Schuhmann Süßes lockt, gibt es für das Handfeste indisches Essen genauso wie die Bratwurst im Brötchen. Veganer kommen mit Bowl, Wrap und Pizza voll auf ihre Kosten. "Es werden immer mehr", ist Michaela Koll über die Auswahl der Kulinarik-Stände verblüfft. Sie war schon bei der Premiere vor drei Jahren dabei.

Geboren wurde der Sundowner in der Pandemie-Zeit, als es darum ging, trotz allem ein Miteinander zu haben. Über die Jahre ist die Veranstaltung gewachsen, hat sich etabliert. "Das macht einfach Laune", ist Koll weiter überzeugt von dem Konzept der lockeren Stimmung und entspannten Atmosphäre. Beleg ihrer Worte ist, dass sie weiterhin dabei ist. "Ich mache das ja nur nebenher", verrät sie, die im Leben außerhalb des Foodtrucks einem ganz normalen Job nachgeht.

Für sie ist Ladenburgs Sundowner also "just for fun" – und dennoch Arbeit. Den Auftakt 2024 muss sie in ihrem mobilen Flammkuchen-Restaurant schließlich alleine wuppen. Auf ihrer Theke thront ein großes Glasgefäß – es ist gefüllt mit Maibowle. "Alles selbst gemacht", sagt Koll.

Und während die Frau der Flammkuchen erst mal für die eigene Stärkung sorgen muss, geben Crush auf der Bühne weiter alles, um die Besucher bei Laune zu halten. Bon Jovi, Joan Jett, die Toten Hosen – es ist die bunte Rockelite der letzten Jahrzehnte, die die Band abfeiert. "Blinding Lights" von The Weekend bricht da fast ein bisschen unvermittelt in die Phalanx der härteren Gangart.

Doch kommt dieser Pophit genauso gut rüber, wie die älteren Sachen. Bei so viel guter Laune hat dann auch der Himmel ein Einsehen. Zumindest ein bisschen. Und so reißen die Wolken hier und da etwas auf, geben den Blick frei auf das Licht dahinter und für das zumindest kleine Himmelstheater eines gelbroten Sonnenuntergangs über dem Neckar, wie er dem Namen der Veranstaltung gebührt.

Info: Am 6. und 20. Juni sowie am 4. und 18. Juli, jeweils von 17.30 bis 21.30 Uhr, findet der Sundowner seine Fortsetzung.