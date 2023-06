Ladenburg. (stu) Noch am Donnerstagmorgen fuhr Peter Maier wie jeden Tag mit seinem Fahrrad von Neuzeilsheim nach Ladenburg "in die Stadt rein", um im "Gasthaus Zum Ochsen" einzukehren. Er informierte sich über die Neuigkeiten in der Stadt, unterhielt sich mit den Menschen, nahm das Mittagessen mit und fuhr immer punkt 12.30 Uhr nach Neuzeilsheim zurück. Am vergangenen Donnerstag war die letzte Fahrt von Peter Maier, der völlig überraschend im Alter von 77 Jahren verstarb.

Der Sohn einer Landwirtsfamilie, die in den 1960er-Jahren von der Altstadt in das Aussiedler-Gebiet Neuzeilsheim umzogen, war ein bekannter Mitbürger der Stadt. Die Landwirtschaft betrieb Peter Maier mit seiner Frau Brigitte zwar nur im Nebenbetrieb, aber sein Beruf bei der Stadt Ladenburg machten den pflichtbewussten Menschen zu einem Mann, der in der Stadt sehr präsent war. Er war als Gemeindevollzugsbediensteter für die Ordnungsfragen in der Stadt zuständig. Außerdem war er viele Jahre Personalratsvorsitzender bei der Stadtverwaltung, um die Interessen der Mitarbeiter zu vertreten.

Natürlich war kein Verkehrsteilnehmer erfreut, wenn "der Maier’s Peter" ein Knöllchen an die Windschutzscheibe heftete, wenn das Fahrzeug nicht ordnungsgemäß geparkt war. Er ließ aber auch Mal "Fünfe grade sein" und drückte ein Auge zu, wenn man gute Argumente hatte. Mehr als 30 Jahre war Maier im Ordnungsamt beschäftig und seine Aufgabe war alles andere als "vergnügungssteuerpflichtig", sagte Maier bei seiner Verabschiedung aus dem Dienst.

In seiner Freizeit kümmerte er sich mit viel Leidenschaft um seinen Hof, auf dem auch die beiden Kinder Stephanie und Hans-Peter aufwuchsen. Denn im Herzen blieb der Stadtinteressierte und Fußballfan des Hamburger SV immer Landwirt. Er war stolz auf seine weitläufige Streuobstwiese bei seinem Anwesen mit dem alten Baumbestand, an dem auch alte Sorten wuchsen. Er legte am Hofgelände Blumenwiesen an, die nicht nur die Menschen freuten. Das Wohl der Bienen und Insekten war dem Landwirt immer wichtig. Es war ihm eine Freude, wenn Fußgänger an seinem Hof stehen blieben und die wunderschönen bunten Blumenwiesen bewunderten. Über sein Hobby wurde vor einigen Jahren sogar eine Fernsehreportage gedreht. Der Ladenburger spielte mit Freunden gerne Tennis und er legte neben seinem Hof einen Rasen-Tennisplatz an, der Wimbledon-Qualität hatte. "Ladenburg hat einen heiligen Rasen", hieß die Reportage und weil die Pflege des Tennis-Courts wohl nicht genug war, legte der Sportfan noch einen kleinen Golf-Übungsplatz an.

Maier liebte es, in der Natur zu sein. Er konnte seinen Ruhestand mit Reisen in sein geliebtes Dresden und Fahrradtouren in Bayern genießen. Der 77-Jährige hätte gerne mit Freunden und Bekannten sowie seiner Familie noch seinen 80. Geburtstag gefeiert.