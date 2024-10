Von Christina Schäfer

Ladenburg. "Bausachen" – hinter diesem Begriff verbirgt sich in den Sitzungen der politischen Gremien ein buntes Allerlei. Auch so beim Technischen Ausschuss. Auf der Tagesordnung stand jüngst "ein besonderes Objekt", wie Bürgermeister Stefan Schmutz sagte. Es ging um das Haus in der Hauptstraße 41.

Nach erfolgter Sanierung soll hier das