Frühmorgens steht Jäger schon in der Wurstküche, um zentnerweise Bratwürste und Dosenwurst zu produzieren. Es muss der Einkauf im Schlachthof und auf dem Großmarkt erledigt werden, wobei Jäger auf den Kauf von regionalen Produkten achtet. Er freut sich auf die Spargelzeit und lässt es sich nicht nehmen, den Schäler selbst in die Hand zu nehmen. ...

Nach der Hauptschulzeit absolvierte der damals 14-jährige Heinz eine Metzgerlehre in Neckarhausen. Danach sammelte er in verschiedenen Betrieben Berufserfahrung und übernahm 1976 nach der erfolgreichen Meisterprüfung den Ochsen, den seine Eltern ein paar Jahre vorher von der Wirtsfamilie Engel gekauft hatten.

Jäger ist ein Gastronom aus dem Bilderbuch. Als 1998 der damalige Bundeskanzler Helmut Kohl bei seinem Besuch im Gasthaus Zum Ochsen den Gastronomen erblickte, sagte Kohl spontan zu seinen Sicherheitskräften: "Seht her – genau so muss ein Wirt aussehen." Das Kohl-Zitat ist in Ladenburg längst Kult und beim kürzlichen Fernsehauftritt Jägers beim SWR-Format "Stadt-Land-Fluss" haute er einen Spruch raus, der eben nur vom Ochsen-Wirt kommen konnte. Der Moderator fragte ihn, weshalb er so ein breites Allgemeinwissen habe: "Neun Jahre Hauptschule prägen jeden Menschen", antwortete der schlagfertige Wirt, der die Lacher auf seiner Seite hatte.

Ladenburg. (stu) Wenn der Gastwirt Heinz Jäger am Donnerstag seinen 70. Geburtstag feiert, kann er auf eine beeindruckende Lebensleistung zurückblicken. Die Jahre, um beruhigt in Rente gehen zu können, hat der Ur-Ur-Ladenburger zwar längst erreicht, doch Kürzer treten ist für ihn keine Option. 15 Stunden pro Tag – und das sechs Tage in der Woche – ist der Ochsen -Wirt auf den Beinen. Nur selten gönnt sich Jäger ein paar Tage Freizeit, denn Arbeit ist sein Lebensinhalt.

Ladenburg. (stu) Wenn der Gastwirt Heinz Jäger am Donnerstag seinen 70. Geburtstag feiert, kann er auf eine beeindruckende Lebensleistung zurückblicken. Die Jahre, um beruhigt in Rente gehen zu können, hat der Ur-Ur-Ladenburger zwar längst erreicht, doch Kürzer treten ist für ihn keine Option. 15 Stunden pro Tag – und das sechs Tage in der Woche – ist der Ochsen-Wirt auf den Beinen. Nur selten gönnt sich Jäger ein paar Tage Freizeit, denn Arbeit ist sein Lebensinhalt.

Jäger ist ein Gastronom aus dem Bilderbuch. Als 1998 der damalige Bundeskanzler Helmut Kohl bei seinem Besuch im Gasthaus Zum Ochsen den Gastronomen erblickte, sagte Kohl spontan zu seinen Sicherheitskräften: "Seht her – genau so muss ein Wirt aussehen." Das Kohl-Zitat ist in Ladenburg längst Kult und beim kürzlichen Fernsehauftritt Jägers beim SWR-Format "Stadt-Land-Fluss" haute er einen Spruch raus, der eben nur vom Ochsen-Wirt kommen konnte. Der Moderator fragte ihn, weshalb er so ein breites Allgemeinwissen habe: "Neun Jahre Hauptschule prägen jeden Menschen", antwortete der schlagfertige Wirt, der die Lacher auf seiner Seite hatte.

Nach der Hauptschulzeit absolvierte der damals 14-jährige Heinz eine Metzgerlehre in Neckarhausen. Danach sammelte er in verschiedenen Betrieben Berufserfahrung und übernahm 1976 nach der erfolgreichen Meisterprüfung den Ochsen, den seine Eltern ein paar Jahre vorher von der Wirtsfamilie Engel gekauft hatten.

"Damals ging alles ganz schnell – eigentlich hatte ich bereits einen Pachtvertrag mit der DJK-Neckarhausen für die Übernahme der Vereinsgaststätte abgeschlossen", erinnert sich Jäger. Er sagte jedoch ab, um sich im Ochsen zu verwirklichen.

"Die Leute sollen bei mir Qualität aus eigener Herstellung erhalten", sei von Anfang an seine Philosophie gewesen. Jäger machte den Ochsen zu der Gaststätte, die auch überregional einen hervorragenden Ruf besitzt. Hier gibt es noch typischen Hausmannsgerichte, die andernorts häufig von der Speisekarte verschwunden sind.

Frühmorgens steht Jäger schon in der Wurstküche, um zentnerweise Bratwürste und Dosenwurst zu produzieren. Es muss der Einkauf im Schlachthof und auf dem Großmarkt erledigt werden, wobei Jäger auf den Kauf von regionalen Produkten achtet. Er freut sich auf die Spargelzeit und lässt es sich nicht nehmen, den Schäler selbst in die Hand zu nehmen.

Täglich steht er in der Küche, sodass sein Leitspruch aus den 1970er-Jahren "Hier kocht der Chef selbst" im Ochsen heute noch gilt. "Ohne mein engagiertes Team in der Küche, am Ausschank oder im Service wäre dies alles nicht möglich", weiß Jäger sehr zu schätzen, dass er sich auf sein Personal jederzeit verlassen kann.

Der Ochse war schon das Stammlokal des Autoerfinders Carl Benz, und auch Jäger hat in seiner Zeit als Inhaber schon zahlreiche Prominente in seinem Lokal begrüßt. Fußballer wie "Kaiser" Franz Beckenbauer oder Jürgen Grabowski und Bernd Hölzenbein kehrten gerne im Ochsen ein. Aber auch Politiker wie der ehemalige Verteidigungsminister Peter Struck (SPD) oder die Innenminister Wolfgang Schäuble und Thomas de Maizière (CDU) speisten gern bei Jäger.

Die Zeit, in der der Gastronom mehrgleisig fuhr, ist heute vorbei. Jahrelang betrieb er noch das 03er-Clubhaus in Ilvesheim, die Gaststätte "Zum Römerstadion" in Ladenburg, die "Jägerlus" in Neckarau oder den "Anker" in Schwabenheim, ein Projekt, das für ihn eine Herzenssache war. Viel Herzblut steckte Jäger auch in das "Café am Fluss", bei der kleinen Landes-Gartenschau 2005 auf der Festwiese. Derzeit kümmert er sich noch um das Freibad-Kiosk, das bald wieder eröffnet wird.

Die wenige Freizeit verbringt der Wirt gern auf dem Golfplatz oder er schaut sich das ein oder andere Fußballspiel an. Außerdem reist Jäger in den "Betriebsferien" gerne in der Welt herum, um neue kulinarische Entdeckungen zu machen. Das Konzept im Ochsen will der Jubilar natürlich nicht verändern – und es ist sein Ziel, noch ein paar Jährchen dranzuhängen, oder wie er sagt: "Ich bin doch erst 70."