Ladenburg. (stu) Es gibt Menschen, die in ihrer Heimatstadt einen sehr hohen Bekanntheitsgrad haben. Zu dieser Gruppe gehören zweifelsohne Marianne und Werner Edelmann, die beide vor 88 Jahren in Ladenburg geboren wurden. An diesem Dienstag darf das Ehepaar das seltene Fest der Eisernen Hochzeit feiern.

Weil jenes zur Diamantenen Hochzeit vor fünf Jahren wegen Corona ausfallen musste,