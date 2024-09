Von Axel Sturm

Ladenburg. Nach einer zehnstündigen Busfahrt, teilweise im nächtlichen Schneegestöber (!), ist am Freitagmorgen eine Delegation aus Paternion in Kärnten in der Partnerstadt Ladenburg angekommen. Bürgermeister Manuel Müller freute sich mit "60 Ladenburg-Freunden" auf ein besonderes Ereignis: Vor 40 Jahren wurden die Partnerschaftsverträge in beiden Kommunen