Ladenburg. (stu) Einen so hohen Bekanntheitsgrad wie "Choupette", die Edel-Katze des Modeschöpfers Karl Lagerfeld, hat der Ladenburger Kater Moritz zwar nicht. Aber auch der schwarze Vertreter der Samtpfoten-Abteilung hat es schon in die regionalen Medien geschafft. Moritz ist sicherlich der bekannteste Ladenburger Stadtteil-Kater, denn in den Weihergärten kannten fast alle Bewohner den eigenwilligen Vierbeiner mit seinem samtweichen Fell.

Schon seit einigen Wochen war Moritz aber nur noch sporadisch zu sehen, und die letzten Tage zeigte sich der stolze Kater gar nicht mehr. "Herrchen" Werner Scholz teilte der RNZ jetzt mit, dass er Moritz auf Anraten der Tierärztin einschläfern ließ. "Die letzten Tage waren eine einzige Qual für Moritz. Er hatte starke Schmerzen, konnte nicht mehr aufstehen, und es kamen auch noch Nierenkomplikationen hinzu", sagte Scholz. Moritz hat das stolze Katzenalter von 17 Jahren erreicht und sicherlich seine Spuren im Stadtteil Weihergärten hinterlassen.

Sein Revier und der beliebteste Aufenthalts- und Schlafort war der Cornel-Serr-Platz. Hier lag er gerne vor dem Edeka-Markt von Sabine Keller auf der Palette mit Blumenerde und beobachte die Kundinnen und Kunden. Moritz wusste stets, von wem er etwas abstauben konnte. Streicheln ließ sich der schwarze Kater nur von ganz wenigen Personen wie den Mitarbeiterinnen des Edekas-Marktes, die Moritz jeden Tag frühmorgens freundlich begrüßte.

Ganz uneigennützig tat der schlaue Vierbeiner dies natürlich nicht. Er revanchierte sich für die Bereitstellung des ersten Frühstücks, das er gegen 7 Uhr neben der Rampe serviert bekam. Dann schlenderte auf den Cornel-Serr-Platz, um die Leckerli-Lage zu sondieren. Gegen 8 Uhr treffen dort nämlich die ersten Kunden ein, die ihre Brötchen besorgen. Für Moritz gehörte auch der Gang zum benachbarten Anne-Frank-Kindergarten zur gewohnten Runde. Die Kinder dort hatten Moritz in ihr Herz geschlossen, und es flossen sogar einige Tränchen, als bekannt wurde, dass Moritz nicht mehr lebt.

"Einmal bin ich ihm beim Fressen zu nahegekommen – dann hat er mir eine gewischt", erinnert sich Constanze Bender, die mit ihrem Mann Jürgen am Cornel-Serr-Platz wohnt. Die Leckerlis habe er aber gerne angenommen, meint Bender, die die Nachricht vom Tod des Platz-Katers traurig stimmte. "Er wird uns fehlen", meinte die rüstige Rentnerin.

Die "Schnorrer-Touren" seines Katers, welcher der Liebling seiner verstorbenen Frau Barbara war, gefielen Werner Scholz nicht immer. Oftmals kam er tagelang nicht nach Hause, denn Moritz hatte sich wohl mehrere Anlaufpunkte und Futterstellen zugelegt. "Recht war mir sein Verhalten nie – aber Katzen lassen sich bekanntlich nichts sagen", betonte Scholz. Als Erinnerung an Moritz haben einige Fans ein Kreuz schmieden lassen, das der Briefmarken-Experte nun in seinem kleinen Garten im Mühlgewann aufstellen will. "Moritz war 17 Jahre lang ein Familienmitglied", sagt Werner Scholz.