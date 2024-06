Ladenburg. (stu) Nicht nur das gemeinsame Hobby Wassersport, sondern auch die Verantwortung, bei der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) in Notsituationen zu helfen, wenn es darauf ankommt, verbindet die drei Freunde Marius Wenzel, Benjamin Breit und Sebastian Ockenfuss. Das Trio konnte sich nun einen gemeinsamen Wunsch erfüllen und in den Räumlichkeiten beim Freibad das Freizeit-Angebot "Kanu&SUP" eröffnen.

Hier bot bis vor Kurzem noch der Verein "Der Fluss-Wanderer" seine Aktivitäten wie Kanufahrten oder Faltbootbau an. Die städtischen Räume sind inzwischen aber frei geworden, sodass sich Marius Wenzel bei der Stadt um die Anmietung bemühte.

Wenzel ist in Ladenburg auch als Organisator des Stadtputzes Clean-Up bekannt, der auch in diesem Jahr ein großer Erfolg war. Nach der Zusage der Stadtverwaltung soll nun auch das Angebot "Kanu&SUP" ein Erfolg werden. Dem Trio ist es ein Anliegen, naturverbundene Menschen für den Kanusport und für das im Trend liegende "Stand-up-Paddling" (SUP), bei dem die Sportler auf einer Art schwimmfähigen Surfbrett stehen und sich mittels eines Stechpaddels vorwärts bewegen, zu begeistern.

Interessierte können dazu das Zubehör bei den drei Organisatoren ausleihen. Es stehen 13 SUP-Bretter und Kanus für 65 Personen zur Verfügung. Es gibt sogar ein SUP-Brett für Menschen, die auf einen Rollstuhl angewiesen sind. Die drei ausgebildeten Kanu-Führer versichern, dass auch Menschen mit Behinderungen das tolle Erlebnis auf dem Fluss oder auf einem See nicht missen müssen.

Die Zielgruppen sind vielfältig, die das Trio ansprechen möchte. Kinder-Geburtstage mit einem SUP-Ausflug sind eine Idee oder Junggesellenabschiede im Kanu? "Kanu&SUP" organisiert außerdem Klassenausflüge auf dem Neckar oder Firmen-Events, um den Teamgedanken der Mitarbeiter zu stärken. Wer nicht nur den Neckar, sondern auch im Urlaub einen größeren See befahren will, kann ein Kanu oder ein SUP-Brett auch ausleihen und mitnehmen. Auch Kurse und Sicherheitstrainings werden angeboten, damit sich die Mieter problemlos auf dem Wasser bewegen können. Feste Öffnungszeiten gibt es nicht. "Wir sind telefonisch oder per Mail immer zu erreichen. Da wir flexibel sind, sind wir in wenigen Minuten vor Ort", so Wenzel.

Wenzel wies am Eröffnungstag auch auf die Kooperation mit dem städtischen Freibad hin. Morgens auf den Neckar und mittags zu günstigeren Konditionen das städtische Freibad besuchen, sei eine Kombination, von der alle profitieren, meinte Wenzel, der vom Erfolg der "Kanu&SUP"-Idee überzeugt ist.

Info: Kontakt kann über Telefon 0174/5894110 oder E-Mail: kanuundsupladenburg@gmail.com, aufgenommen werden.