Wie man Gäste bewirtet, weiß die gelernte Metzgereifachkraft. Sie hat viele Jahre in der benachbarten ehemaligen Metzgerei Prior gearbeitet. Dort stand sie an der Fleischtheke, hat von Elli Prior einiges gelernt und war auch im Party-Service von Günter Prior eine kreative Mitarbeiterin. Im "Gasthaus Zum Löwen" machte sich Krusenbaum unter Mithilfe ihrer Familie vor einigen Jahren selbstständig und baute es zum Ladenburger Kult-Lokal aus. Im Schwanen will die fleißige Ladenburgerin nun ein anderes Konzept umsetzen. Das Gasthaus wird unter ihrer Leitung kein Raucherlokal sein. Es gibt lediglich ein kleines Raucherzimmer, wo auch "Fußball-Gucker" auf ihre Kosten kommen. Die Gaststube wurde renoviert. Das Talent von Krusenbaum, ein Lokal hübsch zu dekorieren, ist unverkennbar.

Und der sei gelungen, wie Peter Hilger vom "Schwanen-Stammtisch" berichtete. Der Ladenburger Arzt trifft sich regelmäßig in geselliger Runde, um gemeinsam mit Freunden die Marktplatz-Atmosphäre zu genießen. "Wir sind froh, dass der Schwan wieder seine Pforte öffnet", ergänzte Klaus Oberhettinger. Der Stadtführer des Heimatbunds findet, dass solche Gaststätten die Gastronomie in Ladenburg bereichern. Er ist überzeugt, "dass der Laden laufen wird" und auch viele Touristen hier einkehren werden.

Riedel ist sicher, dass die erfahrene Fachfrau die "ideale Wirtin" für das Traditionshaus ist. Sie bringe viel Wissen und die Liebe zur Gastronomie mit, sei fleißig und habe "ein Händchen dafür", wie man die Gäste zufriedenstellt, meinte der Besitzer am Eröffnungstag, als vor dem Lokal "altstadtfestähnliche" Zustände herrschten. Rund 200 Gäste kamen, um Krusenbaum einen guten Start zu wünschen.

Ladenburg. Rund sechs Monate war das Traditionslokal "Gasthaus Zum Schwan" am Ladenburger Marktplatz geschlossen. Nach einer längeren Umbau- und Renovierungsphase konnte dieser Tage der Besitzer Arthur Riedel symbolisch die Schlüssel an die neue Pächterin Patricia Krusenbaum übergeben.

Von Axel Sturm

Eine große Getränkekarte – im Schwan wird unter anderem das im Ort hergestellte Lobdengau-Bier von Braumeister Kai Müller ausgeschenkt – bietet eine reiche Auswahl. Cocktails versüßen die Abendstunden und der "Schwanen-Schorle", ein Geheimrezept, werde bei den Gästen für eine "gewisse Lockerheit" sorgen, sagte die Wirtin augenzwinkernd.

In den Sommermonaten lädt der gemütliche Außenbereich zum Verweilen bei einem Gläschen auf dem Marktplatz ein. Foto: Sturm

Krusenbaum wird die Gaststätte als echten Familienbetrieb führen. Ihr Mann Dirk ist unterstützend dabei, die Söhne Robin, Eric und David helfen im Service und hinter der Theke mit. Einen Koch will die Schwanen-Chefin erst einmal nicht einstellen. Bei der Küchen-Renovierung gab es Lieferengpässe. "Es wird noch einige Wochen dauern, bis ich richtig loslegen kann. Die Dunstabzugshaube wird leider erst in einem Monat geliefert", sagte Krusenbaum der RNZ. Kleinere Gerichte wie Wurstsalat, Salate oder Schnitzel mit Beilagen serviert die Chefin bereits jetzt. Wenn die Küche voll betriebsbereit ist, soll es Hausmannskost geben: Krautwickel, Gulasch, gefüllte Paprika oder Dampfnudeln mit Kartoffelsuppe, kündigte Krusenbaum an. Nun freut sich die Wirtin auf die Sommersaison. Hierfür hat sie mit der Außenbestuhlung – es stehen 30 Plätze zur Verfügung – beste Bedingungen.

Auch mit einem großen Kuchenangebot kann die Gastronomin punkten. "Meine beste Freundin ist Konditormeisterin. Von ihr habe ich viel gelernt", erzählt Krusenbaum, dass sie täglich selbst um die sechs Kuchen herstellt. Auch das Kaffeegeschäft sei schon "prima angelaufen", spricht Patricia "Paddel" Krusenbaum von einem "tollen Start". Der Schwan, der ein Treffpunkt für Jung und Alt sein soll, ist täglich von 11 bis 23 Uhr geöffnet. Nur montags gönnt sich das Krusenbaum-Team einen Ruhetag.